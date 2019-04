VTM-programma’s vallen in de prijzen op World Media Festival in Hamburg SD

15 april 2019

11u22

Bron: Belga 0 TV Drie VTM-programma’s hebben op het World Media Festival in het Duitse Hamburg een prijs gewonnen. Zowel ‘Studio Tarara’, ‘Make Belgium Great Again’, als ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ konden hun nominatie verzilveren.

De VTM-programma’s deden het goed op het World Media Festival in Hamburg. Dat festival bekroont de beste internationale producties uit alle takken van de media.

De drie genomineerde programma’s - ‘Studio Tarara’ (genomineerd in de categorie ‘miniserie’), ‘Make Belgium Great Again’ (categorie ‘langlopende televisieserie’) en het verborgencameraprogramma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ (categorie ‘comedy’) - wonnen elk een Gold Award. Daarmee komen ze automatisch in aanmerking voor een overkoepelende Grand Prix Award. Op 15 april weten we wie die prijs mee naar huis mag nemen.