VTM-presentatrice zat in het pak van Libelle: dit waren alle optredens - én hints - van aflevering 2 van ‘The Masked Singer’ BDB

25 september 2020

22u31 18 TV Tijdens een spetterende tweede aflevering zetten Jens Dendoncker (30), Julie Van den Steen (28) en Karen Damen (45) vrijdagavond hun speurtocht naar Tijdens een spetterende tweede aflevering zetten Jens Dendoncker (30), Julie Van den Steen (28) en Karen Damen (45) vrijdagavond hun speurtocht naar ‘The Masked Singers’ onverminderd voort. Terwijl de gracieuze zeemeermin haar intrede deed, moest ook één personage het programma verlaten. Na een nochtans verdienstelijke versie van de hit ‘Instagram’ van Dimitri Vegas & Like Mike werd Libelle ontmaskerd. Maar welke blonde presentatrice kroop in de huid van het insect?

Wie denk jij dat er verborgen zit in de vreemde kostuums? Vertel het in onze poll!

OPGELET, dit artikel bevat spoilers.

Libelle



“Het zou een heel jong meisje kunnen zijn”, opperde Karen Damen tijdens het optreden van Libelle. Het slanke insect verraste de speurders met het nummer ‘Instagram’ van Dimitri Vegas & Like Mike. “Is het niet Annelien Coorevits?”, stelde gastjurylid Leen Dendievel voor. “Nee, die is nog magerder”, grapte Damen. Uiteindelijk moest Libelle het onderspit delven en werd haar identiteit onthuld aan het einde van de aflevering. Het jonge meisje bleek een dame van 41 te zijn. Dina Tersago zat namelijk twee weken in de prachtige vermomming. Duidelijk ontgoocheld moest ze de wedstrijd verlaten. “Ik wou nochtans nog heel veel laten zien”, vertelde ze achteraf.



Hoe heeft Libelle haar identiteit zo lang geheim kunnen houden? Ontdek het in ‘Behind The Mask’, exclusief op VTM GO.

Duiker

Duiker toonde z'n beste dansmoves op de monsterhit ‘Treat You Better’ van Shawn Mendes. “Zou dat Sieg De Doncker niet zijn?”, vroeg Leen Dendievel zich af. Ook Stan Van Samang werd eerder al geopperd als mogelijke Duiker. In het introfilmpje verwees het personage dan weer naar een expeditie en kon je Amerika, China, Indonesië en Sri Lanka lezen op een stuk perkament. “Bartel Van Riet heeft ‘Expeditie Robinson’ gepresenteerd natuurlijk”, suggereerden de speurders nog. “Normaal ben ik glad als een paling, maar het kan soms ook wat hariger”, gaf Duiker zelf nog als tip mee. Dat leidde Karen Damen dan weer richting Gunther Levi, die een haartransplantatie liet uitvoeren. Eén ding is alvast zeker: het personage heeft een stem om u tegen te zeggen.



Zeemeermin

“Voor ‘The Masked Singer’ kom ik met plezier boven water.” Met Zeemeermin deed vrijdagavond een gloednieuw personage haar intrede. “Dat stemgeluid had ik niet verwacht”, klonk Julie Van den Steen verrast toen het onderwaterwezen ‘A Million Dreams’ van P!nk inzette. De exotische bewegingen van Zeemeermin deden Jens Dendoncker dan weer aan Belle Perez denken. Ook Linda Mertens van Milk Inc. kwam naar voren als suggestie. “Zij is toch een tijdje van de radar verdwenen.” Collega-speurder Karen Damen was er dan weer rotsvast van overtuigd dat ze wist wie er achter het masker zit. “Maar, dat is Kathleen. Die stem herken ik meteen”, riep ze uit. Zit het ex-K3-maatje van Karen echt in het pak?



Duiveltje

Sieg De Doncker blijft een populaire gok bij de speurders. Volgens Julie Van den Steen zit hij in het kostuum van het hyperkinetische Duiveltje. Dat personage bracht in de tweede aflevering een swingende versie van de ‘Friends’-begingeneriek ‘I’ll be there for you’. Jens Dendoncker bleef dan weer bij Sven De Ridder. In het introfilmpje werd namelijk verwezen naar ‘Torpedo’, en de Antwerpenaar was te zien in die prent. Ook Louis Talpe werd geopperd. Doorheen de aflevering zaten er namelijk hints in naar voetbal en pasgetrouwd zijn. Talpe was te zien in de VTM-serie ‘Spitsbroers’ en stapte vorig jaar in het huwelijksbootje.



Wolf

“Ik zie er dan wel stoer uit, maar ik ben eigenlijk een groot romanticus”, verklapte Wolf eerder al in een filmpje. Dat bewees hij door een straffe versie van ‘Use Somebody’ van Kings Of Leon te berde te brengen. Jens Dendoncker dacht uiteindelijk te weten wie er achter het masker schuilgaat: “Da’s Vincent Banic! Dat is een kok.” In de preview kwam namelijk aan bod dat koken de passie is van het harige personage. Karen Damen dacht dan weer aan James Cooke. “Zijn stem lijkt daar echt op. En kok kan ook naar Cooke verwijzen”, ontdekte ze. Bij de speurders thuis bleef Tom Waes echter de topverdachte.



Koningin

Koningin verblufte vorige week al de kijkers met haar straffe vocale prestatie en ook deze week zette ze een puike prestatie neer. Met ‘Don’t Start Now’ van Dua Lipa bracht ze zelfs de speurders aan het dansen. Volgens het panel zou Kate Ryan wel eens achter het masker kunnen zitten. “Zij kan zeker zo goed zingen!” Karen Damen bleef als grote fan van Sandra Kim achter haar keuze staan. “Geloof me, zij zit in dat pak. Ik ben ervan overtuigd dat het personage Franstalig is. Ze spreekt namelijk traag, omdat ze nog moet nadenken over de juiste Nederlandse woorden.” Al werd Isabelle A op het einde ook geopperd. “Er werd in de filmpjes over een vergiftigd geschenk gesproken, en dat was haar grote hit ‘Hé, lekker beest’ wel een beetje. Bovendien zijn de previews gefilmd in Gent en is Isabelle van daar afkomstig.”



Otter

Is Otter nu een man of een vrouw? De speurders waren er vrijdagavond nog niet helemaal uit. “Het is een elegante man, dus ik dacht aan Bent Van Looy”, giste Leen Dendievel. Ook Johannes Verschaeve van The Van Jets kwam als optie aan bod. “Mijn carrière speelt zich vooral af voor de lens, maar ik ken ook de andere kant heel goed”, gaf Otter zelf nog als tip mee. Vandaar dat Miguel Wiels en Kris Wauters, die ook muziek produceren, genoemd werden als mogelijke verdachten. Eerder viel eveneens de naam van Sam Bettens. Zit hij dan toch achter het masker?



Aap

Aap toonde dan weer haar meest lenige kant in ‘Baby One More Time’ van Britney Spears. “Dat is Kat Kerkhofs, ik weet het zeker!”, klonk het overtuigd bij Leen Dendievel. Maar zit de wederhelft van Dries Mertens echt in het roze pak? Karen Damen bleef dan weer bij haar keuze van vorige week. “Ik denk toch dat het Ruth Beeckmans is.” Door de hiphop-taal in het introfilmpje zocht Jens Dendoncker dan weer in de richting van Slongs Dievanongs.



Meer weten over de persoon achter het masker? Volg na de uitzending van ‘The Masked Singer’ dan ook zeker ‘Behind The Mask’ op VTM GO.

