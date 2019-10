VTM pakt vanaf 28 oktober uit met laatavondshow ‘Wat een Dag’ MC

16 oktober 2019

14u23 0 TV In navolging van ‘Gert Late Night’ op VIER, en van ‘Vandaag’ op Eén, pakt VTM binnenkort uit met een dagelijkse laatavondshow. Vanaf maandag 28 oktober zal de zender vier avonden per week, telkens omstreeks 22.55 u., de avond afsluiten met ‘Wat een Dag’, waarin tv-beest Davy Parmentier de tien leukste verhalen van de dag zal brengen. Hij ontvangt in de tv-studio in Vilvoorde dagelijks gasten en geeft met verrassende reportages en rubrieken een andere kijk op de voorbije dag. Rubriekleiders als Julie Van den Steen en Andy Peelman zullen wekelijks langs komen.

Parmentier is creatief directeur bij VTM en voor het grote publiek nog een onbekend gezicht. Het is zijn grote tv-debuut. “Het is elke keer weer spannend op een nieuw programma op de kijker los te laten. Nu krijgt dit gevoel nog een extra dimensie omdat ik zelf voor de eerste keer de rol van presentator opneem. Het late uitzenduur is in dat opzicht een voordeel. Het is een ideaal ogenblik om te experimenteren, met een nieuw format én een nieuwe host”, aldus Parmentier, die overigens beide opdrachten zal combineren.

Parmentier, goeie vriend van o.a. Danira Boukhriss Terkessidis en Gert Verhulst, toeval of niet, ook talkshowhosts, is 36 jaar en groeide op aan de kust. Hij begon zijn mediacarrière als eindredacteur van ‘Steracteur Sterartiest’ bij de VRT. In 2011 stapte hij over naar VTM als Hoofd Ontwikkeling met programma’s als ‘K3 zkt K3’, ‘Manneke Paul’ en ‘Beste Kijkers’. Sinds 2016 is hij creatief directeur. Hij heeft een relatie met filmregisseur Lukas Dhont.