VTM pakt uit: dit zie je volgend voorjaar allemaal op tv

Marc Coenegracht

05u00 0 VTM TV Met een mix van kijkcijfer-zekerheden en veelbelovende nieuwe programma’s pakt VTM 2018 aan. Volgend voorjaar krijgen we nieuwe reeksen van ‘Blind Getrouwd’, ‘Liefde voor Muziek’, ‘Groeten Uit’ en ‘Belgium’s Got Talent’. Helemaal nieuw is een docureeks rond Belgische F-16-piloten, zeg maar ‘Top Gun van Vlaanderen’, en ‘Tweesterrenrestaurant’, een nieuw format waarin 2 BV duo’s in echte restaurants aan de slag gaan. En beoordeeld worden door sterrenchef Sergio Herman.

In 2017 behaalde Medialaan, de groep van o.a. VTM en Q2, de beste cijfers van de voorbije vijftien jaar. Een resultaat dat de groep met VTM als vlaggenschip in 2018 wil evenaren. Net als Eén wil de grootste commerciële zender van Vlaanderen bij het grote publiek scoren met een mix van zekerheden en nieuwe programma’s.

Opvallende nieuwkomer is alvast ‘F16’ (werktitel), een nieuwe docureeks van de VTM Nieuwsdienst over de Belgische F16-piloten in Kleine-Brogel, zeg maar ‘Top Gun in Vlaanderen’, en hun bijzonder gevaarlijke missies, o.a. boven Irak.

Later in het voorjaar pakt VTM ook uit met ‘Tweesterrenrestaurant’, een fonkelnieuw format waarbij twee koppels BV’s elk in een bestaan restaurant aan de slag gaan en de zaak moeten uitbaten. Ze worden daarbij gevolgd en gecoacht door sterrenchef Sergio Herman.

Wegens erg besproken en succesvol bij de start van mannenzender CAZ, krijgt ‘Boxing Stars’ nu een upgrade naar VTM. Bekende Vlamingen, mannen en vrouwen zullen, opgedeeld in gewichtscategorieën, het tegen elkaar opnemen in de boksring. De deelname van Natalia is reeds bevestigd. En u herinnert zich ongetwijfeld nog hoe Olga Leyers op CAZ ex-K3-Josje Huisman in de vernieling mepte.

Na nieuwjaar duikt Lieven Scheire voor het eerst op bij VTM. Hij is de gastheer van het nieuwe wetenschappelijk panelprogramma ‘Kan Iedereen Nog Volgen?’. Scheire en zijn gasten focussen voluit op de toekomst, met een hoog Lichaam van Coppens-gevoel.

In het voorjaar is er ook nieuwe fictie met ‘De Infiltrant’, een serie die spanning, drama, actie en humort belooft. Met Geert Van Rampelberg als ‘de infiltrant’ en verder met o.a. Dirk Roofthooft, Peter Van den begin, Natali Broods en Wouter Hendrickx. ‘De Infiltrant’ is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal van een undercover-agent. Een oplichter wordt door twee politiemannen onder druk gezet om te infiltreren in een misdaadorganisatie…

Absolute sterkhouders

VTM mixt de nieuwe programma’s, met een resem absolute sterkhouders. De zender morrelt niet aan het vooravondblok met ‘Open Keuken met Sandra Bekkari’, ‘De Buurtpolitie’, ‘VTM Nieuws’ en ‘Familie’.

Er komt ook een nieuw seizoen van 'Beste Kijkers', opnieuw met Nathalie Meskens als gastvrouw. Ruth Beeckmans vervangt voorlopig wel Tine Embrechts, die nog even bekomt van haar bevalling.

In januari loopt ‘La Mamma’, het nieuwe programma met Sergio Herman, die op bezoek gaat bij mama’s van BV’s, en al op 19 december start, nog even door.

Luk Alloo pakt na nieuwjaar weer uit met ‘Alloo Bij…’ Opnieuw bij BV’s, onderwie zijn eigen schoonvader Will Tura.

Op 7 februari is er het jaarlijkse ‘Gala van de Gouden Schoen’, de meest prestigieuze voetbalprijs georganiseerd door deze krant.

Op zondag laat VTM een nieuw seizoen van ‘De Zonen van Van As’ op Vlaanderen los. Er komt ook een tweede seizoen van ‘Groeten Uit’, één van de grootste tv-verrassingen begin dit jaar. Een vervolg dus, waarin o.a. Kürt Rogiers en Jacques Vermeire met gezin teruggeflitst worden naar het jaar waarin ze twaalf jaar waren. En dan is er nog ‘De Wensboom’, gepresenteerd door Niels Destadsbader, dat weerkeert.