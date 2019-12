VTM pakt in januari 2020 uit met tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ KD

23 december 2019

10u28

Bron: VTM 0 TV Op 8 januari start het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’. De nieuwe afleveringen zullen tien weken lang uitgezonden worden op woensdagavond omstreeks 20.35 uur. De eerste aflevering is vanaf 1 januari al te zien op VTM GO.

Het nieuwe schooljaar in basisschool De Akker is aangebroken en alle vertrouwde gezichten verzamelen zich weer op de speelplaats. Hannah (Lynn Van Royen) is gepromoveerd tot klassenmoeder en zet hiermee het wankele evenwicht in de schoolplein-ouderhiërarchie weer op scherp. In dit tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ introduceert de directie een nieuw veiligheidsbeleid, ontstaat er commotie rond de kerstviering en het paasfeest, zorgt een klimaatactie voor de nodige opschudding en neemt juf Chantal (Katelijne Damen) na jaren trouwe dienst, afscheid van De Akker.

Alle personages uit de eerste reeks keren in dit nieuwe seizoen terug. ‘Professor T.’-acteur Issam Dakka en comédienne Serine Ayari vervoegen de cast. Zij vertolken een traditioneel Marokkaans koppel. Het feit dat ze openlijk moslims zijn zorgt voor heel wat beroering en verwarring bij zowel de andere ouders, de directeur als de juffen. De vooroordelen en vooringenomenheid waarmee ze geconfronteerd worden staan in schril contrast met hoe ze werkelijk zijn.