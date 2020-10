VTM-nieuwsdienst ontmoet Suikerspin: “Het zou Selah Sue kunnen zijn” Jacob De Bruyne

07 oktober 2020

06u44 0 TV Vrijdag is ze voor de tweede keer te zien in Vrijdag is ze voor de tweede keer te zien in 'The Masked Singer' , maar gisteren passeerde Suikerspin nog even in de studio van 'VTM Nieuws' . Daar ontmoette ze Birgit Van Mol (52) en Lies Vandenberghe (29), de twee VTM-ankers zitten dus al zeker niét in het pak.

"Het zou weleens Selah Sue kunnen zijn", gokt Birgit Van Mol. "Het is in ieder geval een kleine, felle vrouw die gewend is op een podium te staan. Dat merkte ik aan de manier waarop we samen de foto's namen."

Ook Lies Vandenberghe denkt aan een podiumbeest. "Misschien Clara Cleymans of Ella Leyers. Het is duidelijk dat ze haar stem vervormt als ze zingt, en dat kunnen die twee als de besten", klinkt het. De man van Vandenberghe, sportanker Maarten Breckx, dacht bij het begin van de wedstrijd zelfs even dat zijn vrouw zelf meedeed aan de wedstrijd. "Hij dacht dat ik in het Libelle-pak zat", lacht ze.

