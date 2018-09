VTM NIEUWS zet alle zeilen bij om de strijd om de sjerp te coveren SD

16 september 2018

13u25

Bron: VTM NIEUWS 0 TV VTM NIEUWS wil met het oog op de lokale verkiezingen van 14 oktober meer dan ooit de kijker informeren en razendsnel het laatste nieuws brengen over de spannende strijd om de sjerp. Dat zegt de commerciële omroep in een persmededeling.

"Vele Vlamingen hebben nog geen idee wie hun stem verdient", aldus An Goovaerts en Nicholas Lataire, hoofdredacteurs van VTM NIEUWS, in het persbericht. "VTM NIEUWS gaat op zoek naar de vragen waarmee Vlamingen worstelen en de antwoorden die politici daarop bieden."

De zender aan de Medialaan lanceert vanaf 17 september een nieuwe editie van de online stemtest 'De Stem van Vlaanderen'. Freek Braeckman begint op maandag 24 september aan 'De Ronde Van Freek': gedurende 12 dagen trekt hij langs 24 verschillende gemeenten in heel Vlaanderen en onderzoekt hij hoe de gemeentebesturen problemen aanpakken. Freek is heel de dag online te volgen via vtmnieuws.be en brengt om 19u het resultaat van zijn onderzoek in VTM NIEUWS.

Daarnaast organiseert VTM NIEUWS op 4 oktober 5 debatten. Per provincie discussiëren de kopstukken over de inzet van de verkiezingen in hun regio. Het debat over Antwerpen zal die avond ook live worden uitgezonden bij VTM. Vanaf maandag 8 oktober gaat Freek Braeckman met 'De Laatste Ronde' opnieuw op tournee en stopt hij elke dag in een andere Vlaamse provinciehoofdstad. Vanaf dinsdag 9 oktober brengt Paul Jambers op zijn beurt met een reeks reportages verslag uit van de verkiezigingscampagne in Antwerpen.

Op zaterdag 13 oktober is er een laatste debat in een speciale uitzending van VTM NIEUWS om 19u en op zondag 14 oktober gaat het verkiezingsprogramma al vanaf 8u 's ochtends van start met nieuwsflashes. Vanaf 12u begint Stef Wauters aan een marathonuitzending met klemtoon op live verslaggeving. In de namiddag geeft Elke Pattyn de eerste uitslagen en vraagt Dany Verstraeten aan een 'Raad Van Wijzen' wat de impact kan zijn van die resultaten. Freek Braeckman gaat ook op deze cruciale dag opnieuw op ronde doorheen Vlaanderen.