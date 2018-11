VTM NIEUWS werkt aan nieuwe reeks rond wetsdokters SD

08 november 2018

15u44

Bron: VTM NIEUWS 0 TV In opdracht van VTM NIEUWS werkt productiehuis PIT! aan ‘Wetsdokters’, een nieuwe reportagereeks over het intrigerende werk van wetsdokters, een belangrijke schakel in het werk van politie en gerecht. “ We zien wetsdokters vaak opduiken in fictiereeksen, maar het grote publiek in Vlaanderen weet tot nu toe niet wat hun job precies inhoudt", klinkt het.

“Het is de eerste keer dat een aantal vooraanstaande wetsdokters uit Vlaanderen een grondige blik achter de schermen gunnen”, aldus hoofdredacteurs An Goovaerts en Nicholas Lataire. “Met VTM NIEUWS willen we een inzicht geven in hun complexe wereld. We zoeken uit wat een wetsdokter precies doet, en in welke zaken hij of zij voor een doorbraak kan zorgen. En vragen op de man af hoe ze persoonlijk omgaan met de vaak moeilijke en (on)menselijke verhalen waar ze mee geconfronteerd worden. Die vragen brengen we aan de hand van waargebeurde cases. Dat maakt deze reeks zo tastbaar, onthullend en uniek.”

Aan de reeks werken vijf Vlaamse wetsdokters mee: Dr. Evy De Boosere (UZAntwerpen), dr. Wim Develter (UZLeuven/Heilig Hart Lier), dr. Diona D’Hondt (UZAntwerpen), professor dr. Wim Van de Voorde (UZLeuven), professor dr. Werner Jacobs (UZAntwerpen). Hun werkgebied omvat Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel.

De vijf vertellen over de confronterende zaken die ze meegemaakt hebben en over de sporen die ze vonden die hielpen om een dader te vinden. Het zijn waargebeurde who-dunit-verhalen in Vlaamse dorpen en steden, die in de reeks via getuigenissen, archiefmateriaal en reconstructiebeelden opnieuw worden verteld. Het zijn allemaal verhalen waarbij wetsdokters een cruciale rol hadden in het oplossen van een misdaad.

Een uitzenddatum voor ‘Wetsdokters’ wordt later bekend gemaakt.