VTM Nieuws vraagt kijkers ‘even geduld’ na technische panne KD

12 november 2018

20u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV ‘Even geduld’, dat zagen VTM-kijkers toen ze om 19 uur afstemden op het nieuws. Na enkele minuten was het probleem verholpen. “Een technisch probleem”, bevestigt VTM.

“De reden dat het VTM NIEUWS van 19 uur een paar minuten later gestart is, had te maken met een technisch probleem met het computersysteem dat mee de regie van VTM NIEUWS aanstuurt. Dat was na een paar minuten al opgelost”, verduidelijkt Medialaan-woordvoerder Sara Vercauteren. “Daardoor heeft het een paar minuten geduurd vooraleer we op antenne konden gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar het technische probleem moest eerst verholpen worden.” Sara benadrukt dat er nadien geen incidenten meer waren.

Eerder op de dag was er ook al een klein probleem bij het nieuws. “Maar dat was geen technisch probleem”, klinkt het. “De live-verbinding is toen gewoon even kort weggevallen.”