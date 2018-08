VTM Nieuws vanaf maandag in het nieuw: deze tv-zenders kopieerden de nieuwsstudio schaamteloos DBJ

31 augustus 2018

08u12

Bron: NB 1 TV Toen de nieuwe studio van VTM Nieuws vijf jaar geleden in gebruik ging, werd die overal ter wereld gekopieerd. Met name in Griekenland en Georgië leken het exacte kopieën. Hoe het nieuwe decor er maandag zal uitzien is nog niet geweten, maar de technologische hoogstandjes zijn indrukwekkend.

De intro en de studio van VTM Nieuws zijn klakkeloos gekopieerd in Griekenland en Georgië. Nu maandag een nieuw decor wordt voorgesteld, komt hoofdredacteur Nicholas Lataire in Het Nieuwsblad nog eens terug op die kopieën. “We hadden vrij snel in de gaten dat ons decor werd gekopieerd. Wij kijken ook rond op het internet, op YouTube. En onze ontwerpbureaus merkten het ook op. In Zuid-Korea was het nieuws van een zender heel sterk op het onze geïnspireerd, in Georgië en Griekenland mogen we spreken van een letterlijke kopie. Het decor, de grafische elementen, de bewegingen met de camera, het inzoomen op het nieuwsanker: het is gewoon afgekeken. Uiteraard hebben we daar formeel op gereageerd, al kan je andere nieuwszenders moeilijk tot een schadevergoeding bewegen. We zijn ergens wel een beetje trots dat we gekopieerd worden, maar je moet toch reageren. Alleen de Georgische zender heeft iets laten weten. Zij beweren dat de plannen voor hun nieuwe nieuws een maand lang op hun site hebben gestaan, toegankelijk voor iedereen. Of dat een argument is om ons nieuws schaamteloos te kopiëren, laat ik in het midden. Wij zitten hier in elk geval niet de hele dag Georgische websites te bekijken.”

"Uniek in de wereld"

In de nieuwe studio zal ook breaking news uitgezonden kunnen worden zonder dat er veel personeel aanwezig moet zijn in de studio. Dankzij een nieuwe liveset met technologie uit zelfrijdende auto's kunnen de VTM-nieuwsankers alles in een mum van tijd zelf doen. Op de desk staat een touchscreen waarmee Stef Wauters of Birgit Van Mol zelf de regie van de uitzending in handen nemen. Overschakelen naar Greet De Keyser in Washington of naar een livebeeld: het anker zet alles zelf klaar en kiest de bronnen die hij gebruikt. Cameramannen, regisseurs en eindredacteurs zijn in principe niet meer nodig. Stef en Birgit kunnen alles in hun eentje opstarten en bedienen, zelfs in het holst van de nacht - en dat terwijl daar tot nu toe al snel een man of tien voor nodig was. "Uniek in de wereld", is hoofdredacteur Nicholas Lataire overtuigd. "Nergens zal je een nieuwsset vinden die hetzelfde kan en deze technologieën combineert. Het volstaat niet meer om er alleen nog om 13 en om 19 uur te zijn. Je moet er op elk moment kunnen zijn."