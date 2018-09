VTM Nieuws draait ontslag Nicholas Lataire terug: hij wordt opnieuw hoofdredacteur MC

11 september 2018

Er is een opmerkelijke nieuwe wending in de saga over de onvrede en de verdeeldheid binnen VTM Nieuws. Zopas werd bekend gemaakt dat Nicholas Lataire, de hoofdredacteur die donderdag nog bedankt werd voor bewezen diensten, weer aan boord wordt gehesen.

De terugkomst van Lataire werd op de nieuwsvloer van VTM bekend gemaakt door CEO’s Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx. Het duo had vorige week donderdag nog op diezelfde vloer het ontslag van Lataire aangekondigd, samen met dat van directeur Nieuws Kris Hoflack.

CEO's Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx reageren in een persbericht: “Een onwaarschijnlijke opeenstapeling van gebeurtenissen heeft er vorige week voor gezorgd dat we oog in oog kwamen te staan met een onmogelijke situatie op onze nieuwsvloer en in ons bedrijf. Met de informatie die er toen voorhanden was, moest er snel en kordaat ingegrepen worden. Een beslissing terugdraaien en de pijnlijke situatie van vorige week opzij zetten, doe je niet zomaar. We zijn dan ook heel blij dat Nicholas en An de uitdagingen vanaf nu samen gaan aanpakken. Als één team, in alle openheid en met veel trots voor VTM Nieuws."

Lataire zal zo spoedig mogelijk weer aan de slag gaan. Logisch, want over vier weken zijn het gemeenteraadsverkiezingen. De VTM-hoofdredacteur zal overigens worden bijgestaan door An Goovaerts, die vrijdag door de VTM-directie naar voor was geschoven als tijdelijke hoofdredacteur. “De laatste dagen is er heel veel gebeurd. We hebben in alle openheid gesprekken gevoerd en draaien nu een bladzijde om. Ik zie het geweldig zitten om samen met An als één team het succesverhaal van VTM Nieuws verder te zetten", aldus Lataire

Pijnlijke week

Met de terugkeer van Lataire wordt een streep getrokken onder een bijzonder pijnlijke week voor de nieuwsredactie van de commerciële zender. De ellende begon nadat een mail van dertien VTM-journalisten aan de directie van Medialaan werd gelekt. In de brief werd de gang van zaken op de redactie gehekeld. De protestnota wordt gezien als een actie van oud-hoofdredacteur Kris Hoflack, die als directeur Nieuws al maanden in de clinch lag met Lataire.

De brief zorgde voor een kettingreactie. De redactie bleek immers uiteengevallen in twee kampen, al bleek de groep rond Hoflack minder groot en eensgezind dan aanvankelijk werd gezegd. Zo maakte reporter Robin Ramaekers snel duidelijk dat hij zich ‘er ingeluisd voelde’. Al snel werd ook duidelijk dat Lataire de steun kreeg van het overgrote deel van de redactie.

Protest

Vorige week besliste de VTM-directie aanvankelijk om enkel afscheid te nemen van directeur Hoflack. 'Om de verscheuring op de redactie tegen te gaan en met een schone lei te beginnen’ werd donderdagavond laat bekend gemaakt dat ook Lataire moest opstappen: een verrassende beslissing die niet werd gesmaakt op de nieuwsvloer. Dat zorgde ervoor dat Vlaanderen vrijdagmiddag enkel een kort middagnieuws van amper een tiental minuten aangeboden kreeg.

Achter de schermen werd er de afgelopen dagen intens vergaderd. Vanmiddag viel dan de beslissing dat Nicholas Lataire terugkeert als hoofdredacteur.