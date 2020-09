VTM moet dwangsom betalen bij uitzenden van interview met pedofiel in ‘Axel Gaat Binnen’ TDS

07 september 2020

18u14 0 TV VTM zal vanavond de aflevering van ‘ niet uitzenden. In de aflevering kwam een interview met een geïnterneerde pedofiel aan bod, maar daar ging zijn advocaat niet mee akkoord. “Mijn cliënt heeft een IQ van 67 en is geïnterneerd. Op televisie komen is alleen maar nadelig voor hem en zijn slachtoffers”, aldus zijn raadsman Joris Van Maele. VTM moet een dwangsom betalen als ze het fragment toch uitzenden. VTM zal vanavond de aflevering van ‘ Axel Gaat Binnen ’, waarin hij het Forensisch Psychiatrisch Centrum bezoekt,

Bij VTM betreurt men deze beslissing van de rechtbank. “We zijn verbaasd dat vandaag bij hoogdringendheid gevraagd werd deze aflevering niet uit te zenden, zeker omdat de opnames van vele maanden geleden dateren”, reageert Maarten Janssen, channel manager VTM. “Alle betrokkenen die aan het woord komen in de uitzending hebben hun toestemming verleend. Er is ook zorgvuldig overleg geweest met het Forensisch Psychiatrisch Centrum om alles op een respectvolle manier in beeld te brengen. Zij hebben ook alle beelden bekeken en goedgekeurd.”

Volgens Janssen heeft VTM zich niet kunnen verdedigen tegen de uitspraak. “Met dit eenzijdig verzoekschrift hebben we ons niet eens kunnen verweren voor de rechtbank”, zegt hij. “We zijn al bezig met het aantekenen van beroep tegen deze eenzijdige actie, zodat we kunnen aantonen dat dit programma met de nodige toestemmingen en het nodige respect werd geproduceerd. We kijken dus met vertrouwen een vervolg tegemoet.”

Andere uitzending

Vanavond geen bezoek aan het Forensisch Psychiatrisch Centrum dus. In de plaats zal VTM om 21u55 de aflevering van Axel Daeseleires verblijf in het K7, het gespecialiseerd revalidatiecentrum van UZ Gent, uitzenden. Die aflevering wordt opgedragen aan Jeremy Reyniers, die een week na de opnames in het revalidatiecentrum in Gent op 31-jarige leeftijd overleed nadat hij koos voor euthanasie.

‘Axel Gaat Binnen’, maandag om 21u55 op VTM.

