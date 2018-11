VTM maakt sketchprogramma rond grensoverschrijdend gedrag TK

26 november 2018

07u24

Bron: NB 3 TV Moppen maken rond grensoverschrijdend gedrag, het is een delicate zet, maar toch waagt VTM zich eraan. Momenteel maakt Charlotte Vanhecke (37), het brein achter ‘Loslopend Wild’ en ‘Kafka’, een komische reeks voor de zender rond dat onderwerp. “Maar we beseffen dat het gevoelig ligt. Ik denk dat we de helft van de sketches hebben weggegooid”, klinkt het.

‘Grensoverschrijdend’, dat is de voorlopige naam van het sketchprogramma dat Vanhecke aan het maken is. Ze zit volop in de opnames - ze is ook de regisseuse van de reeks -, die ze op 13 december hoopt af te ronden. Het idee ontstond tijdens een lunch met Johnny Quidé, met wie ze productiehuis Hopman oprichtte. “We hadden het over de #MeToo-affaire met Harvey Weinstein”, vertelt Vanhecke aan Het Nieuwsblad. “Moeten we daar niks mee doen, zei Johnny, daar moet toch ook humor in zitten? Aanvankelijk zag ik het niet meteen. Het leek me nogal veraf, die verhalen van Amerikaanse ­actrices die onheus werden behandeld tijdens castings. Maar toen dacht ik terug aan mijn eigen studententijd, aan het HRITS. Daar hadden we ook kotfeestjes waar een docent studentes probeerde te kussen.”

De sketches draaien rond vier vormen van grensoverschrijdend gedrag: seksueel, discriminatie, geweld en pesten. “De voorbereiding duurde veel langer dan bij ‘Loslopend Wild’. Ik denk dat we de helft van de sketches hebben weggegooid, misschien zelfs twee derde. En we hebben de scenario’s door heel veel mensen laten nalezen. Door vrouwen én mannen, jong en oud, homo en hetero, blank en niet-blank. We hebben er zo veel mogelijk mensen bij betrokken om uit te sluiten dat we iemand zouden kwetsen met een mop. We legden alle meningen naast elkaar en namen daar het gemiddelde van. Ook de acteurs werden erbij betrokken: is dit duidelijk genoeg, is dit grappig genoeg?” Die acteurs zijn overigens ook al bekend: “Ik werk met zes vaste acteurs die de hele reeks dragen, dat is goed voor het vertrouwen: Ben Segers, Tine Embrechts, Jens Dendoncker in zijn eerste rol als acteur, de jonge ­Lucas Bulteel die al meedeed in ‘Kafka’, Rilke Eyckermans én Tinne Oltmans van Ghost Rockers, ook een verrassend gezicht.”