VTM maakt reeks over leven Vaya Con Dios-zangeres Dani Klein BDB

15 januari 2020

06u47

Bron: NB 0 TV VTM verfilmt het leven van Dani Klein (67), de Belgische zangeres die met Vaya Con Dios de wereld veroverde, voor een nieuwe reeks. Onder anderen actrice Veerle Baetens en ‘D’Ardennen’-regisseur Robin Pront schrijven mee aan het scenario.

Vaya Con Dios scoorde in de tweede helft van de jaren 80 en begin jaren 90 met nummers als ‘What’s a woman’ en ‘Nah neh nah’ een hele resem hits. Over die topperiode van de band en frontvrouw Dani Klein is nu een tv-reeks in de maak die op VTM zal worden uitgezonden. Dat is te lezen in Het Nieuwsblad.

Wie de rol van Dani Klein zal spelen en wie de reeks zal regisseren staat nog niet vast. Ook is nog niet bekend wanneer ‘Dani’ – zoals de werktitel luidt – zal worden uitgezonden. Het project zit momenteel in de scenariofase, daarna volgen nog de financiering, de casting en het draaien zelf.