VTM maakt eigen versie van Nederlandse succesreeks 'De luizenmoeder': "De serie houdt iedereen een spiegel voor" JDB

12 februari 2018

12u47 1 TV VTM gaat een eigen versie uitzenden van 'De Luizenmoeder', de vernieuwende comedyreeks uit Nederland. De serie zal worden gemaakt door productiehuis Lecter Media dat de rechten kocht voor Vlaanderen.

'De Luizenmoeder' is sinds begin dit jaar te zien bij onze Noorderburen en is daar een enorm succes. De serie breekt alle kijkcijferrecords en heeft niks dan lovende kritieken.

De reeks speelt zich af in één van de meest herkenbare arena’s: de wereld van de basisschool. Want iedereen is ooit wel naar school geweest, heeft nu kinderen op school of zit nog altijd op die schoolbanken. De serie is een satire op het gedrag van ouders, schoolpersoneel en de kinderen. De school is een afspiegeling van de hedendaagse wereld, met eigen schoolpleinregels, parkeerbeheer, hangouders, tienminutengesprekken, klassenapp-groepjes, en... luizenmoeders.

"Gecharmeerd"

Davy Parmentier en Ricus Jansegers, programmadirectie VTM: “We zijn bij VTM gecharmeerd door de heel herkenbare, eigentijdse en vernieuwende humor van 'De Luizenmoeder'. De serie houdt iedereen een spiegel voor.”

Jan Segers, producent bij Lecter Media: “Ik ben onmiddellijk na de uitzending van de eerste aflevering van De Luizenmoeder op NPO3 getipt. Ik bekeek de aflevering en was meteen verkocht. Alles lijkt te kloppen aan deze serie. Het succes is niet toevallig, maar het gevolg van het geweldige werk van een - allicht - superstraf team. We zijn dan ook heel erg trots dat we de rechten hebben kunnen verwerven en dat we de serie nu voor VTM kunnen maken. De goesting is natuurlijk heel groot.”

De opnamen voor de Vlaamse versie gaan nog dit jaar van start, de casting zal de volgende weken beginnen. De uitzenddatum zal later worden bekend gemaakt.