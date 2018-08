VTM licht tipje van de sluier op na seizoensfinale 'Familie': dit staat Véronique te wachten MVO

11 augustus 2018

16u10 7 TV De seizoensfinale van 'Familie' liet kijkers met een hele hoop vragen achter, maar gelukkig heeft VTM de korte inhoud van de eerstvolgende afleveringen al vrijgegeven. Zo krijgen fans al een idee over het verdere verloop van het verhaal.

Op 27 augustus gaat het nieuwe seizoen al van start. Uiteraard valt er weer héél wat op te helderen, dus de eerste aflevering wordt er meteen een dubbele.

Wat we natuurlijk vooral willen weten: wie heeft Amélie neergestoken? Was het echt Véronique? Die laatste worstelt tijdens de eerste afleveringen zelf nog met die vraag, want ze kan zich niets meer herinneren. Ze is dan wel eindelijk een koppel met Lars, maar ook dat verloopt stroef.

Marie, de ex van Lars, heeft zo ook haar eigen plannen. Zij gaat achter Mathias aan en wint hem helemaal voor zich.

Er duiken ook enkele nieuwe gezichten op, waaronder één oude bekende die zijn weg terugvindt naar Niko. Benny leert dan weer ene Jonas kennen, die in de buurt is komen wonen.

Op de meest prangende vragen, zoals die over de afloop van het fiasco met Mila en Milou, krijgen we nog geen antwoord. En ook hoe Stan eraan toe is nadat hij werd neergeschoten, zal nog moeten blijken.

Wie al deze opvallende wendingen gemist heeft kan de seizoensfinale nog eens herbekijken op 26 augustus om 20u00, om er daarna vanaf 27 augustus dagelijks weer in te vliegen.