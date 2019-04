VTM lanceert ‘VTM GO’: 300 series en films van vroeger en nu in één app Jacob De Bruyne

02 april 2019

00u00 0 TV Vanaf vandaag is met VTM GO een nieuw online videoplatform beschikbaar. Dat is voor iedereen toegankelijk en moet de concurrentie met VRT.nu aangaan. Is dit nu de Vlaamse Netflix? En wat kost het? Alle prangende vragen beantwoord.

Wat is het?

VTM GO is de nieuwe 'video on demand'-service van Medialaan - De Persgroep Publishing. Via de website www.vtmgo.be of de app kun je programma's bekijken wanneer je dat wil. Het platform is nu nog een proefversie, waarop elke gebruiker feedback kan geven. De webversie is voor iedereen beschikbaar, de app wordt uitgetest door 10.000 gebruikers. Bijzonder is dat VTM GO gepersonaliseerd is: alle programma's worden op maat van de kijker aangeboden op basis van zijn kijkgedrag.

Wat kost het?

VTM GO is gratis, een account aanmaken op de website of via de app is voldoende. Daartegenover staat dat elk programma ingeleid wordt door een halve minuut reclame. Naargelang de lengte van het tv-programma of de film, wordt de uitzending onderbroken door twee of drie reclameblokken van zo'n anderhalve minuut. Voor wie intussen slinks een andere webpagina opent: helaas. De reclame pauzeert in dat geval automatisch.

Wat krijg je te zien?

Het platform biedt in totaal bijna 300 titels aan. Om te beginnen alle programma's die op dit moment te zien zijn op Medialaanzenders als VTM, Q2, Vitaya en CAZ. Fictie en non-fictie van eigen bodem, dus, maar ook internationale series en films. Vlaamse programma's zijn langer beschikbaar. Daarnaast biedt VTM GO ook een soort best-of uit het verleden aan. Denk aan 'Wauters vs. Waes', maar ook aan 'De Rodenburgs', Matroesjka's' of zelfs 'Droge voeding kassa 4' en 'Nonkel Jef'. Al is het geen allesomvattende catalogus. Maandelijks komen er titels bij en vallen er weg. Programma's die niet op zenders van Medialaan worden uitgezonden - op Eén, Canvas, VIER, VIJF en ZES, bijvoorbeeld - kan je niet bekijken.

Is dit nu de Vlaamse Netflix?

Neen. Om te beginnen is het model anders. Voor Netflix betaal je een vast bedrag per maand, maar daar worden de programma's niet onderbroken door reclame. Bovendien worden er ook geen reeksen speciaal voor VTM GO gemaakt.

Wat met VTM.BE en Stievie?

Medialaan - De Persgroep Publishing heeft met Stievie en vtm.be al een on-demandservice, maar die verdwijnt gedeeltelijk. De betalende app van Stievie, waar kijkers live en uitgesteld naar 18 zenders kunnen kijken, blijft bestaan. Ook de prijs van 9,99 euro per maand blijft ongewijzigd. Gebruikers met een account op vtm.be of de gratis versie van Stievie krijgen het bericht dat ze hun inloggegevens ook kunnen gebruiken op VTM GO.

Waarom maakt VTM het?

Om competitief te blijven tegenover internationale spelers als Netflix, Amazon en nu ook Apple TV+. Bovendien is VRT.nu van de openbare omroep een groot succes.

krijg je ook nieuwe reeksen te zien?

Er zijn voorlopig geen programma's die uitsluitend voor VTM GO gemaakt worden, wel zijn er die exclusief daar te zien zijn. Het gaat om internationaal bekroonde dramareeksen die geselecteerd werden door Walter Iuzzolino, een man die er zijn beroep van heeft gemaakt om onbekende niet-Engelstalige reeksen onder de aandacht te brengen. Hij doet dat onder de noemer 'Walter Presents'.