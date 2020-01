VTM lanceert tweede zender: mix van meer gedurfde Vlaamse en internationale programma’s Mark Coenegracht

22 januari 2020

00u00 6 TV De Vlaamse kijker krijgt een tweede VTM.'VTM 2' - een werktitel - moet een grote zender worden en zal een mix van wat meer gedurfde Vlaamse en internationale programma's uitzenden. Naast VTM GO start DPG Media, het moederhuis van VTM, ook met wat nu nog de 'Vlaamse Netflix' heet. Met de prestigieuze Vlaamse reeks 'De Bende van Jan de Lichte' als eerste grote trekker.

Naar VTM en aanverwante zenders kijken waar, wanneer en op welk platform je wil. Dat is de uitdaging die DPG Media, het moederbedrijf van onder andere VTM, Qmusic, CAZ en Vitaya, zo snel mogelijk wil realiseren. Daarvoor rolt het bedrijf een compleet nieuwe videostrategie uit. "Onze kijkers vragen terecht kwaliteit, must-see-tv-programma's. Die willen wij hen meer dan ooit aanbieden. Wij gaan ervoor zorgen dat de kijker permanent kan zien wat hij wil zien", aldus algemeen directeur Dirk Dirk Lodewyckx. "Ja, daar staat een flinke investering tegenover. Het gaat over ettelijke miljoenen euro's." Een contrast met de besparingsoperaties die de zender de voorbije jaren doorliep, en onder meer aan concurrent VIER de mogelijkheid gaf om zich verder te profileren.

Broertje voor CAZ

"Wij gaan voor nóg meer Vlaamse programma's en hoogkwalitatieve 'content' voor VTM en voor ons online platform VTM GO", vult creatief directeur Davy Parmentier aan. Opmerkelijk bij de nieuwe videostrategie is dat ook de klassieke tv-kijker niet vergeten wordt. Zo krijgt VTM er straks met 'VTM 2' een grote broer bij, maar ook filmzender CAZ wordt uitgebreid met 'CAZ 2'. Wanneer de twee nieuwe zenders op antenne komen, is nog niet geweten. "We verbreden VTM met VTM 2, een nieuwe, grote tv-zender met lokale en internationale programma's", zegt Parmentier. "VTM blijft onze familiezender, met onder andere topentertainment. Met VTM 2 kunnen we voldoen aan de vraag van de kijker voor nog meer lokale 'content'. Daar zal dus het VTM-aanbod met een randje kunnen. Iets scherper, iets spitanter, voor kijkers die we nu soms links laten liggen. Natuurlijk zullen er tv-formats zijn die zowel op VTM als op VTM 2 kunnen. Het verschil ligt precies in hoe we een bepaald programma zullen maken. 'Blind getrouwd', bijvoorbeeld, kan in de 'familieversie' zoals nu op VTM. Maar ook met een scherp kantje, zoals de Australische versie die al op Vitaya was te zien." CAZ 2 zal heel wat sterke reeksen uit 'Walter Presents' en veel herhalingen - al dan niet uit het eigen archief - uitzenden. Of de komst van de nieuwe zenders invloed zal hebben op de toekomst van Q2, is onduidelijk.

Toverwoord

Op 2 maart al voert DPG Media een eerste aanpassing door. De zenders 'VTM Kids' en 'VTM Junior' smelten samen tot 'VTM Kids'. De vrijgekomen plaats zal worden ingenomen door CAZ 2. Op het online platform VTM GO wordt het kinderaanbod uitgebreid met programma's van Nickelodeon.

Naast de extra investeringen in de twee nieuwe tv-zenders wil DPG Media ook zwaar inzetten op video, het nieuwe toverwoord in medialand. Daarom worden twee digitale platformen (nog verder) uitgebouwd. VTM GO is, amper zes maanden na de lancering, al een succesverhaal met ruim een half miljoen actieve kijkers en meer dan 11,5 miljoen views van volledige afleveringen per maand. Het is de bedoeling dat de nieuwe programma's van de tweede VTM-zender meteen ook op VTM GO te zien zijn.

Daarnaast willen ze in Vilvoorde zo snel mogelijk uitpakken met een nieuw streamingplatform: de zogenoemde 'Vlaamse Netflix', die tegen betaling een digitaal aanbod van binnen- en buitenlandse series en films zal leveren. Er wordt nog steeds gepraat met de VRT, maar los van een mogelijke samenwerking zal DPG Media er sowieso mee starten - om maximaal 'on demand' kijkcomfort te bieden aan de kijker, die reclamevrij zal kunnen bingewatchen.

Kijker beslist

DPG Media zet dus de grote middelen in om tegemoet te komen aan het razendsnel veranderende kijkgedrag in de wereld van tv en video. Uit onderzoek is gebleken dat de kijker sinds vorig jaar niet langer vertrekt vanuit het live-tv-aanbod, om pas nadien uitgesteld te kijken of Netflix te overwegen. Nee, hij start meteen met alle opties naast elkaar te zetten. "Precies daarom pakken we nu met onze nieuwe strategie uit. Wij willen de kijker volgen. De kijker wordt onze programmadirecteur. Hij of zij bepaalt welk programma wanneer en met welk comfort hij of zij die wil zien", zo besluit Lodewijckx.

In afwachting ziet u dit in het voorjaar

In afwachting van de lancering van 'VTM 2' en de 'Vlaamse Netflix' wil VTM tot aan de zomer alvast knallen. Met een pak gevestigde waarden én nieuwe reeksen.

VTM zet in op het weekend, met een nieuw seizoen van het populaire 'The Voice Kids' en het fonkelnieuwe 'The Masked Singer', waarbij een vakjury en Vlaanderen moeten raden wie er achter een masker zingt.

Er komt ook een nieuw seizoen van 'Liefde voor muziek' en van 'Blind getrouwd', met voor het eerst ook een homokoppel dat het jawoord geeft.

Op maandag pakt de zender uit met 'Beat VTM', het nieuwe duelprogramma waarin acht VTM-coryfeeën het in zeer uiteenlopende disciplines opnemen tegen evenveel kijkers. Nieuw dit voorjaar is ook 'Mijn keuken, mijn restaurant'. Hobbykoks moeten er eerst hun kooktalenten tonen aan topchef Sergio Herman en moeten nadien koken in een pop-uprestaurant. Later in het voorjaar is er ook 'Lego Masters' met gastheer Kürt Rogiers.

Naast 'Helden van hier', met een special over de ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt en over de Antwerpse MUG, is er straks ook 'Axel gaat binnen'. In die docureeks wordt Axel Daeseleire telkens een week opgesloten in een instelling. VTM plant ook een reeks over 'Onderzoeksrechters'. Komen er ook nog aan: een nieuw seizoen van 'Dat belooft voor later' met Staf Coppens op zaterdag, en twee reeksen met Luk Alloo, 'De politierechtbank' en 'Alloo in de nacht'.

Aan het vooravond-fundament wordt niet geraakt. Er komen dus nieuwe afleveringen van 'Loïc: zot van koken', 'De buurtpolitie' en 'Familie'. Er wordt ook niet gemorreld aan het bijna zestig minuten durende 'VTM Nieuws'.