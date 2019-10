VTM-laatavondshow ‘Wat Een Dag’ start op 28 oktober: "Iets voor elf uur: ideaal moment om te experimenteren" Mark Coenegracht

17 oktober 2019

TV In navolging van 'Gert Late Night' op VIER en 'Vandaag' op Eén pakt ook VTM binnenkort uit met een dagelijkse laatavondshow. Vanaf maandag 28 oktober zal de zender van maandag tot en met donderdag, telkens omstreeks 22.55 uur, de avond afsluiten met 'Wat een dag'. "Het ideale moment om te experimenteren", zegt gastheer Davy Parmentier.

'Wat een dag' wordt het grote tv-debuut van Davy Parmentier (36), die zichzelf een 'tv-beest' noemt. Hij is creatief directeur bij VTM, maar voor het grote publiek nog een onbekend gezicht. Trouwe VTM-kijkers zagen hem wel al aan het werk tijdens het VTM-gala in februari, toen hij samen met Tom Waes een candid camera-grap uithaalde met Koen Wauters. En hij was ook te zien tijdens de lanceringsaflevering van 'Beat VTM'.

Vanaf 28 oktober zal Parmentier elke weekavond, van maandag tot en met donderdag, de tien leukste verhalen van de dag brengen. In de tv-studio in Vilvoorde zal hij zowel gasten ontvangen als verschillende reportages aan elkaar praten. Daarnaast krijgen 'De buurtpolitie'-acteur Andy Peelman (36), presentator Staf Coppens (38) en voormalig MNM-dj Julie Van den Steen (27) elk een wekelijkse rubriek.

"Het is elke keer weer spannend om een nieuw programma op de kijker los te laten. Nu krijgt dit gevoel nog een extra dimensie, omdat ik zelf voor de eerste keer de rol van presentator opneem. Het late uitzenduur is in dat opzicht een voordeel. Het is een ideaal ogenblik om te experimenteren, met een nieuw format én een nieuwe host", aldus Parmentier, die ook nog actief blijft in zijn directeursfunctie.

Bevriende hosts

Parmentier - goeie vriend van andere talkshowhosts als Danira Boukhriss Terkessidis en Gert Verhulst, en partner van 'Girl'-regisseur Lukas Dhont - groeide op aan de kust en begon zijn mediacarrière als eindredacteur van 'Steracteur Sterartiest'. In 2011 stapte hij over naar VTM, waar hij meewerkte aan programma's als 'K3 zoekt K3', 'Manneke Paul' en 'Beste kijkers'. Sinds 2016 is hij creatief directeur.

Het interne VTM-productiehuis PIT werkte de voorbije maanden, samen met Bruno Wyndaele, in alle stilte aan 'Wat een dag'. Wyndaele ontwikkelde in 1997 met Woestijnvis voor de VRT de moeder der talkshows: 'De laatste show'.

Twintig jaar na de VRT zette ook VIER in op een praatshow. Gert Verhulst en James Cooke mochten vanop de Evanna in blokken van zes weken hun ding doen, aanvankelijk na 22.15 uur. Vorig jaar verschoof 'Gert Late Night' naar 21.40 uur. Het bezorgde VIER een zeker slot in primetime.

Druk verlichten

VTM programmeert 'Wat een dag' nu letterlijk als slot van de dag, net voor 23 uur. De zender wil duidelijk weinig druk leggen op de nieuwe gastheer of op noodzakelijke kijkcijfers. Maar als 'Wat een dag' aanslaat, zal VTM niet twijfelen om het programma eerder op de avond te plaatsen. Het zal de druk om tv-seizoen na tv-seizoen een resem nieuwe, maar noodzakelijk succesvolle programma's te lanceren verlichten.