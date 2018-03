VTM krijgt nieuwe baseline SD

05 maart 2018

13u44

VTM heeft een nieuwe baseline. Vanaf vandaag, maandag 5 maart 2018, verandert de baseline van de zender in 'zoveel om te delen'.

VTM blijft inzetten op straffe Vlaamse fictie, humor en entertainment. Met als rode draad: mensen raken. Al die programma’s, al die ervaringen deelt VTM met Vlaanderen. En deelt Vlaanderen ook met VTM en met elkaar. Want onder andere via sociale media delen kijkers nu meer dan ooit hun mening en gevoel over de programma’s. De vorige baseline ‘Je beleeft het hier’ – die in 2012 werd gelanceerd - wordt daarom vanaf nu ‘zoveel om te delen’.