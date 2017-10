VTM KIDS verenigt alle programma's van VTMKZOOM en KADET MVDB

19u03 0 Medialaan De jonge fans van 'De Buurtpolitie' kunnen terecht op de gloednieuwe app VTM Kids voor een interactief speurspel. Foto: Koen en Tineke van de Buurtpolitie. TV VTM KIDS verenigt voortaan alle programma's en evenementen van de kinderzenders VTMKZOOM en KADET. Dat meldt Medialaan, de moederholding van onder meer VTM, Q-Music en 2Q maandagavond.

Voor kinderen komen er op hun maat gemaakte versies van bekende VTM-programma's, zoals 'De Buurtpolitie - Extra' (zie onder) en 'Stadion KADET'. Ook het ochtendblok bij VTM, elke dag van 6 tot 9.45 uur, krijgt de naam VTM KIDS. Daarop wordt een mix van programma's van de twee kinderzenders aangeboden. VTMKZOOM en KADET blijven wel als twee aparte tv-kanalen bestaan.

Kijkers van VTMKZOOM en KADET kunnen vanaf vandaag ook terecht op de gloednieuwe VTM KIDS-app, die de huidige VTMKZOOM-app vervangt. Daar kunnen kinderen hun favoriete programma's van VTMKZOOM en KADET herbekijken zoals 'Tiny', 'Iedereen K3', 'Baba Yega Ontdekt' en 'Star Wars Rebels'.

Interactief

De jongste fans van De Buurtpolitie kunnen woensdag 4 oktober meteen terecht in de VTM KIDS-app voor een exclusief, interactief spel. Daarin roept het populaire politieduo Koen en Tineke de gebruikers persoonlijk op om hen te helpen met het oplossen van enkele mysterieuze misdaden. In de eerste uitdaging, op woensdag 4 oktober, schakelen de agenten de kinderen in om een dief te ontmaskeren.



Door tal van opdrachten en raadsels tot een goed einde te brengen kunnen de gebruikers de verdachte inrekenen. Van het onderzoeken van de crime scene tot het identificeren van de dader: de fans van De Buurtpolitie kunnen voor één keer zelf de taken van de agenten uitvoeren. Op woensdag 11 oktober volgt een tweede spel