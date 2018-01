VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck gaat voortaan als Bo door het leven: "Ik wil al sinds m’n achtste een meisje zijn" FV

29 januari 2018

19u20 0 TV "Deze beslissing neem ik niet lichtzinnig", zegt hij zelf. En da’s nog een understatement. VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck heeft op z’n 58ste beslist om definitief als vrouw door het leven te gaan. "Het wordt wennen, maar ik hoop dat de kijkers dit gaan aanvaarden", zegt Boudewijn.

Een grote schok voor veel buitenstaanders, een logische laatste stap voor zij die Boudewijn al jaren kennen. Boudewijn wordt Bo, de VTM-journalist wordt een journaliste. Het slotakkoord van een transformatie die al jaren aan de gang is. Van toen hij acht jaar oud was, wilde Boudewijn al een meisje zijn. Maar die gevoelens onderdrukte hij. Uit schrik voor de reacties, uit liefde voor z’n job en gezin, die hij vreesde te verliezen.

Hoop dat kijkers Bo aanvaarden

Gaandeweg verborg Boudewijn z’n vrouwelijke kantjes steeds minder. Wandelde hij de afgelopen jaren in supervrouwelijke laarsjes door de VTM-gangen, dan keek niemand daar nog van op. En ook z’n echtgenote heeft zich al lang verzoend met de wens van haar man.

Marianne blijft ook nu aan z’n zijde staan, ongeacht de uiteraard bijzonder drastische beslissing die Boudewijn heeft genomen. Uit het diepst van hun hart hopen ze nu dat Vlaanderen hetzelfde begrip aan de dag zal leggen.

"Ik begrijp dat het tijd zal vragen bij mensen om te wennen aan mijn nieuwe verschijning", zegt Bo in een eerste reactie. "Maar ik hoop dat de kijkers het zullen aanvaarden, en vooral dat ze mij in de eerste plaats zullen blijven zien als dezelfde journalist die helder en correct verslag uitbrengt. Ik kan maar hopen dat mensen mij even geloofwaardig zullen vinden als vrouw."

Hecht gezin

Bo benadrukt de steun van haar ­gezin: "Voor mijn partner, mijn kinderen en mijn naaste familie is mijn beslissing niet gemakkelijk geweest. Maar van meet af aan hebben mijn vrouw en mijn kinderen mij volledig gesteund. Wij zijn altijd een hecht gezin en een warm nest geweest, en wij zijn vastberaden om hier samen een succes van te maken."

Maar hoe gaat het verder met de ­carrière van Bo? Op de nieuws­redactie van VTM werkte ooit een journaliste die dezelfde weg ­aflegde. Gert Slegers werd in 1999 Estelle, maar die transitie verliep vrij moeizaam en Estelle verliet niet lang daarna de VTM-redactie.

De ‘VTM Nieuws’-hoofdredactie benadrukt nu echter dat Bo reporter en schermgezicht zal blijven. ­Tijdens de transitie verdwijnt ze wel even van het scherm, maar daarna kan Bo gewoon terugkeren in dezelfde rol.

Fidel Castro

Aan Bo Van Spilbeeck zal de kijker moeten wennen. Zeker ook omdat Boudewijn al decennialang een vertrouwd gezicht is op tv. Dat verleden uitwissen en onbevangen naar z’n nieuwe identiteit kijken: het zal niet evident zijn. Wellicht ook vandaar dat VTM en Bo in samenspraak beslist hebben om de eerste maanden van het scherm te verdwijnen.en pas terug te komen ­wanneer de transitie tot Bo afgerond is. Daarna mag ze gewoon haar huidige job weer oppikken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze het plots over een andere boeg zal gooien. Boudewijn werd al jarenlang gewaardeerd om z’n kennis over defensie, buitenlandse politiek en ruimtevaart. Die interesses brachten hem de hele wereld rond. Hij wist mensen als Fidel Castro, Emmanuel Macron, Carles Puigdemont en Kofi Annan tot interviews te bewegen. Recentelijk nog ­versloeg hij de politieke onrust in Catalonië.

Ook in eigen land heeft ­Boudewijn goeie connecties, vooral dan dankzij z’n grote passie voor de wielersport. Hij fietst al eens met minister Kris Peeters en economen Geert Noels en ­Karel Van Eetvelt. En met Studio 100-topman Hans Bourlon spreekt hij geregeld af voor een ritje op de wielerpiste in Gent.

Bo reageerde ook zelf via Twitter.

