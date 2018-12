VTM hoopt met 'De luizenmoeder' Nederlands monstersucces te evenaren HL

18 december 2018

00u00 2 TV In de voormalige school De Wonderwijzer in Schilde stelde VTM met hoge verwachtingen de Vlaamse versie van 'De luizenmoeder' voor. In Nederland zorgde de serie over het reilen en zeilen op een lagere school voor een ongezien kijkcijfersucces. "Hopelijk omarmt de Vlaamse kijker ons even warm."

'De luizenmoeder' verwijst naar de ouder die verantwoordelijk is voor het wekelijkse ontluizen van de leerlingen. Geen prettige job, maar iemand moet het doen. In de Vlaamse versie, geregisseerd door Maarten Moerkerke, wordt dat de taak van Hannah, de rol van Lynn Van Royen.

"Zo'n 24 uur na de eerste aflevering in Nederland - nog voor de echte hype losbarstte - hadden we de reeks al aangekocht", zegt Guy Goedgezelschap van Lecter Media. "Herkenbaarheid is hét sleutelwoord in de serie. Ouders met kinderen maken al de situaties uit de reeks mee. Naast de herkenbaarheid werden we ook aangesproken door de ongewoon pittige humor. Nederlanders zijn sowieso al wat directer, maar deze reeks is echt scherp en steekt de draak met vooroordelen en netelige kwesties."

"We hebben de Nederlandse scenario's, karakters en dialogen grotendeels overgenomen, maar we zorgen voor een eigen touch met Vlaamse details, uitdrukkingen en onze eigen cast." Die bestaat uit toppers als Lynn Van Royen, Tom Audenaert, Els Dottermans, Katelijne Damen en David Cantens.

'De luizenmoeder' loopt vanaf 9 januari op VTM.