VTM haalt zwaar geschut boven: Meskens, Wauters én Van Geel in nieuwe show Marc Coenegracht

27 februari 2018

06u00 2 TV Retrotainment: onthou het woord. Want volgend jaar komt VTM met de eerste retrotainmentshow op de proppen, een mix van quiz en entertainment in retrostijl. In ‘Wat Een Jaar’ reist presentator Koen Wauters samen met teamkapiteins ­Nathalie Meskens en ­Jonas Van Geel en hun gasten terug naar een markant jaar uit de vorige eeuw. Van de golden sixties tot de nillies, van Abba tot Will Tura, van olifantenpijpen tot cassettebandjes.

Na het grote — en compleet onverwachte — succes van ‘Groeten Uit’, waarin een bekende Vlaming samen met zijn gezin terug wordt geflitst naar het jaar waarin hij of zij twaalf was, wilde VTM op deze golf verdersurfen. De zender viel al snel op ‘Wat Een Jaar!’, de Nederlandse retrotainmentshow waarin Linda De Mol iedere week teruggaat naar een jaar, bijvoorbeeld 1969 of 1974. Het programma was een instant succes met kijkcijfers die steevast met de kaap van twee miljoen fans flirtten. "Het zaterdagavondgevoeligste programma van deze herfst waarbij vooral gefocust wordt op de positieve aspecten van het jaar", schreef de krant ‘NRC’.

En dus kocht VTM de rechten van ‘Wat Een Jaar’. Net zoals in de Nederlandse versie zullen de VTM-kapiteins Nathalie Meskens en Jonas Van Geel iedere aflevering een duo vormen met een BV die het ­betreffende jaar bewust heeft meegemaakt. Het decor is een huiskamer en ademt de sfeer van het jaar.

HLN