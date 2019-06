VTM GO heeft al kwart miljoen gebruikers, en dit is waar zij het meest naar kijken TK

21 juni 2019

13u26 0 TV Sinds 23 april kan je op VTM GO, het videoplatform van DPG Media, naar meer dan 300 series en films van vroeger en nu kijken. En dat doen ook heel wat mensen: de eerste cijfers overtreffen alle verwachtingen én geven aan welke programma’s het vaakst gebingewatcht worden.

De online videoplatformen van DPG Media – VTM GO, vtm.be en Stievie – zitten op dit moment aan 6,4 miljoen online views per maand van volledige afleveringen. Dat is het cijfer van de maand mei - de eerste volledige maand die gemeten kon worden sinds de start van VTM GO. Een stijging van maar liefst 40% in vergelijking met mei vorig jaar (4,5 miljoen views per maand). Op alle videoplatformen zijn er op dit moment bijna een half miljoen actieve kijkers, waarvan nu al meer dan de helft VTM GO-gebruikers zijn. Op termijn - vermoedelijk in juli -zullen ook vtm.be (de volledige afleveringen) en nadien ook Stievie Free overgezet worden naar VTM GO.

Populairste series

Er wordt ook veel gebingewatcht op VTM GO. In het weekend is zelfs meer dan een kwart van de kijkers aan het bingewatchen: ze bekijken dan minstens 3 afleveringen van dezelfde serie op 1 dag. Dit zijn de populairste series op het platform:

1. ‘Familie’

2. ‘Matroesjka’s’

3. ‘Aspe’

4. ‘Locked Up‘

Iedereen kan gratis VTM GO gratis gebruiken via vtmgo.be of via de gratis VTM GO-app. Wie een portie nostalgie wil, kan de telenovella ‘Sara’ deze zomer daar herbekijken. Vanaf eind juni start ook de webisode ‘Spoorloos’ van Familie en komt het derde seizoen van ‘Code 37' erbij, waardoor iedereen héél de reeks kan bingewatchen. Er komen ook nieuwe exclusieve titels van Walter Presents bij zoals de Poolse HBO-reeks ‘Pakt’ en de Spaanse Emmy-award winnende reeks ‘Mr. Avila’ en nieuwe seizoenen van ‘Siren’ (met de Vlaamse Eline Powell) en de Spaanse thrillerserie ‘Night & Day’.