VTM gaat op zoek naar de beste danscrew van Vlaanderen in 'Dance as One' MVO

24 maart 2018

16u47 0 TV VTM komt binnenkort met een gloednieuw dansprogramma, 'Dance as One', en de inschrijvingen zijn geopend.

In Dance as One gaan danscrews uit Nederland & België de strijd met elkaar aan. De nadruk zal liggen op perfect synchroon dansen. Alles draait om perfect teamwork, perfecte timing en perfecte choreografie. De opnames vinden later dit jaar plaats in september en oktober.

Iedere week zullen diverse crews het tegen elkaar opnemen. Een vakkundige jury beoordeelt hoe synchroon de teams dansen. Door middel van opdrachten laten de teams zien wat ze in huis hebben.

Wie zich geroepen voelt kan zich inschrijven via de website van VTM. De beloning is immers niet min. Het winnende team gaat namelijk met 50.000 euro aan de haal.