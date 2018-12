VTM flitst familie Wauters naar 1979 MC

20 december 2018

00u00 0 TV Wegens bijzonder succesvol en heerlijk nostalgisch pakt VTM begin januari alweer uit met een kort seizoen van 'Groeten uit'. Op donderdag 3 januari kruipen Koen Wauters, echtgenote Valerie De Booser en kinderen Zita (14) en Nono (12) in de teletijdmachine om naar 1979 te flitsen. Het is de eerste keer dat de volledige familie Wauters aan een programma deelneemt.

Koen was zelf maar twaalf jaar in 1979. Het was het jaar dat Margaret Thatcher voor het eerst verkozen werd, Atari een eenvoudig tennisspelletje bedacht en tv-avonden werden gevuld met 'The Muppet Show' en de 'Man van Atlantis'.

In de andere nieuwe afleveringen van 'Groeten uit' maken de gezinnen van Davy Gilles (1988), Eddy Planckaert (1970) en Ben Segers (1986) kennis met het verleden.