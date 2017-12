VTM en VIER delen Champions League-competitie 2018-2020 MC

18u03 2 photo_news TV De fans van absoluut topvoetbal kunnen ook de volgende drie jaar zonder extra betalend ‘voetbal-abonnement’ de beste wedstrijden uit de Champions League-competitie live volgen. Ze zullen vanaf volgend jaar wel zowel op Q2, voor de topper op woensdag, als op een SBS-zender voor de dinsdagwedstrijd, moeten afstemmen, zo vernemen we. De officiële bevestiging van de nieuwe overeenkomst zou nog enkele dagen op zich laten wachten, tot alle contracten ondertekend zijn.

Woensdagavond al liep in Glasgow, waar Anderlecht de laatste UEFA-wedstrijd mocht afwerken, een delegatie van Proximus er stralend bij. In de wandelgangen zweefde daar toen het hardnekkige gerucht dat de betaalzender, die de voorbije drie jaar het volledige pakket van 146 Champions League-wedstrijden per seizoen mocht uitzenden, dat contract verlengd zou zien. En dat Q2 en SBS een pakket wedstrijden op ‘open net’ zouden mogen uitzenden.

Intussen werd ons bevestigd dat Medialaan en SBS, als Vlaamse mediagroepen, elk een deel van de Champions League-koek zouden binnenhalen. Voor Medialaan zal Q2 de beste woensdagwedstrijd uitzenden, alsook de samenvattingen van de dinsdag- en woensdagmatchen, de Europese Super Cup, en de finale van de Champions League. SBS haalt het dinsdagpakket binnen. Of die matchen op VIER, VIJF of ZES zullen te zien zijn is nog niet geweten.

Net zoals de voorbije jaren, speelt VRT niet echt meer mee in het spel van uitzendrechten van de Champions League. De internationale voetbalcompetitie verhuisde in 2006 van de Reyerslaan naar Vilvoorde en was daar toen te zien op Kanaaltwee, later 2BE en nog later op Q2.

De opsplitsing van dinsdag en woensdag tussen SBS en Medialaan is geen optimale situatie voor de voetbalfan. Maar alleszins beter dan de situatie tussen 2011-2014 toen 2BE één wedstrijd per week kon uitzenden en de fans voor alle ander matchen op een betaalzender moesten afstemmen

Opgesplitst

Vanaf volgend jaar zal de wedstrijdkalender van de Champions League er sowieso anders uitzien. Om meer geld te incasseren paste de UEFA de CL-structuur aan. Vanaf volgend seizoen, 2018-2019, worden de wedstrijden niet meer elke speelronde op dinsdag- en woensdagavond gelijktijdig om 20.45 uur afgetrapt. Elke speelavond zullen er wedstrijden om 19 u. en om 21 u. worden gespeeld. Uiteraard zullen de Vlaamse zenders voor de absolute topmatchen gaan.

In België, en ook in Nederland, moeten een aantal wedstrijden van de Champions League sowieso op een ‘open net-zender’. Dat geldt voor de wedstrijden waaraan een Belgische ploeg deelneemt en ook voor de halve finales en de finale. In grote voetballanden als Engeland en Spanje geldt die verplichting niet. Daar zijn de uitzendrechten voor de periode 2018-2020 al verkocht aan betaalzenders en verdwijnt de meest prestigieuze voetbalcompetitie volledig achter de betaalmuur.