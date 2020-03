VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor live-programma ‘Blijf in uw kot!’ SDE

16 maart 2020

08u38 11 TV VTM en Qmusic slaan vanaf vandaag, maandag 16 maart, de handen in elkaar. Van 9u tot 12u zullen een VTM-schermgezicht en een Qmusic-dj samen - zij het op veilige afstand van elkaar - het programma ‘Blijf in uw kot!’ presenteren.

‘Blijf in uw kot!’ wordt live-televisie op corona-wijze, klinkt het: vanuit ‘een kot’, met onbemande camera’s, maar in connectie met heel veel mensen thuis. Jens Dendoncker en Vincent Fierens bijten vandaag de spits af.

“Dit is een ongeziene situatie voor iedereen, dus als massamedium hebben wij nu een rol te spelen. Informeren met VTM NIEUWS, maar ook in deze bijzondere omstandigheden zorgen voor genoeg sociaal contact en verbinding”, zegt Maarten Janssen, channel manager VTM. “We roepen iedereen op: blijf in uw kot en laat van je horen. Het wordt improviseren en een stevige portie rock & roll, want dit was niet gepland. Maar dat geldt net zo goed voor iedereen die nu onverwacht thuis is, dus we maken er samen het beste van.”

“Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen", klinkt het bij Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen. We houden heel ons Q-team stand-by om te helpen en mensen met elkaar te verbinden.”

Iedereen kan het live-programma tussen 9u en 12u bekijken via VTM of via het gratis online videoplatform VTM GO.