VTM brengt elke middag extra lang 'weergesprek' en stuurt 'drone' opnieuw uit MC SDE

29 juni 2020

00u00 0 TV De zomer van 2020 wordt er eentje zoals we nog nooit hebben meegemaakt. Om daarop in te spelen, pakt VTM elke middag uit met een extra lang weerpraatje. Daarnaast wordt het korte nieuws van kwart voor zes vervangen door twee nieuwsflashes. En samen met HLN laat de zender de 'coronadrone' weer uitvliegen.

Voor de zonnekloppers in binnen- of buitenland is er vanaf vanmiddag 'Het weer 2020', een extra zomerweerbericht dat meteen na het middagnieuws komt. Van maandag tot vrijdag zal het nieuwsanker van dienst het uitgebreid hebben over het weer met David Dehenauw (49), Frank Duboccage (47) of VTM-weer- en wetenschapsexpert Martijn Peters (29). De focus ligt niet enkel op het weer van die dag, maar ook specifieke vakantieplekken in binnen- en buitenland komen aan bod: van onze kust, de Ardennen en Limburg tot bij onze noorderburen, in de Franse Provence of aan de Spaanse costa's.

Verder maakt vanaf woensdag het korte nieuws om kwart voor zes plaats voor twee 'VTM Nieuws'-flashes. Het nieuwsanker van dienst zal kort de hoofdpunten brengen en vooruitblikken naar het nieuws van 19 uur.

Nog op woensdag gaat de populaire VTM-drone opnieuw de lucht in. Die zorgde voor hartverwarmende momenten tijdens de lockdown en brengt nu in beeld hoe vakantie van gemeente tot gemeente wordt gevierd. Iedereen kan zijn of haar gemeente nomineren via foto's of video's op hln.be/challenges. Het resultaat is elke avond aan het einde van het 'VTM Nieuws' te zien. Op HLN zal de kijker uiteindelijk bepalen welke gemeente de titel krijgt van Warmste Vakantieplek van Vlaanderen.