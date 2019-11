VTM belooft verrassing in laatste 'Boer zkt vrouw' Redactie

28 november 2019

00u00 0 TV Vanavond valt het doek over 'Boer zkt vrouw: De wereld rond', dat eenmalig niet op maandag geprogrammeerd staat. In de slotaflevering komen we eindelijk te weten welke duo's als koppel verder gingen. VTM belooft alvast een verrassing van formaat.

Presentatrices An Lemmens en Dina Tersago ontvangen Marianne, Etienne, Victor, Gerard en Stephan vanavond op de plaats waar hun liefdesavontuur zeven maanden geleden begon. Slaagde één van hen erin om - net als Jan en Manu vorig jaar - de ware liefde te vinden dankzij het VTM-programma? Trouwe kijkers zetten voorlopig hun geld in op huskygids Marianne en Remco, alsook op horseman Stephan en Evelien.

We komen ook te weten hoe het intussen gaat met Sabine en Rani, die van hun boeren - respectievelijk Etienne en Victor - te horen kregen dat zij niet veel meer dan vriendschap zagen in hun relaties. An en Dina zoeken hen vanavond nog een laatste keer op om hun kant van het verhaal te vertellen.

En hoe verging het boer Gerard? De Duitse akkerboer viel vroegtijdig alleen, nadat zijn uitverkorene Marijke zelf opstapte.

'Boer zkt vrouw: De wereld rond’, VTM, 20.40 uur