VTM-baas wil samen met VRT op sport bieden, VRT kijkt voor streamingdienst ook naar Nederlandse media SPS

18 november 2019

13u16

Bron: Belga 0 TV Kris Vervaet, de CEO van VTM-moederbedrijf DPG Media, reikt de VRT de hand om samen sportrechten binnen te halen. "We moeten ervoor zorgen dat de mooiste wedstrijden voor de betaalmuur zitten en niet erachter", zei hij op een symposium van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

Van de nieuwe Vlaamse regering mag de openbare omroep niet meer deelnemen aan een biedoorlog met de commerciële omroepen voor het binnenhalen van de uitzendrechten van sportevenementen. Die maatregel is niet nodig voor Vervaet. "Ik zit daar niet op de lijn van het regeerakkoord", zei hij.

Wel pleitte de topman van DPG Media voor een krachtenbundeling. "Concreet zijn we er nog niet over, maar we staan open voor het principe dat we samen aan de slag gaan voor het binnenhalen van sportrechten", luidt het. Binnenkort samen bieden op uitzendrechten voor voetbal sluit Vervaet niet uit. "We zullen zien wat toekomstige gesprekken opleveren.”

Vervaet blijft ook geloven in de lancering van een "Vlaamse Netflix", een streamingplatform waarop kijkers tegen betaling zonder reclame Vlaamse reeksen kunnen bekijken. Hij hoopt nog steeds de VRT daarin mee te trekken, en wordt daarin gesteund door de Vlaamse regering. Die vraagt de openbare omroep om "vanuit een rendabel businessplan" in het project mee te stappen.

Economisch haalbaar

VRT-topman Paul Lembrechts zei dat hij constructief blijft kijken naar het streamingverhaal. "We zijn nog altijd in gesprek." Maar Lembrechts kon niet verbergen dat hij vragen blijft hebben bij de economische haalbaarheid. "Moeten we het enkel als omroepen doen, of moeten we er de distributeurs bij halen? Het is ook onze zorg dat we in Vlaanderen in een bijzonder kleine geografie leven. Het maximale aantal abonnementen dat je kan verkopen, is relatief beperkt in een markt die meer en meer concurrentieel gaat worden.”

Lembrechts stelde daarom voor om bij de Nederlanders aan te kloppen. "Moet je dit niet opentrekken en in discussie gaan met de Nederlandse Media, om een platform te maken dat breder toegankelijk is en economisch haalbaarder is?”

Inhoudelijk heeft DPG Media wel oren naar zo'n Vlaams-Nederlandse samenwerking. "We doen nu al coproducties met RTL Nederland", aldus Vervaet. "We hebben met hen en andere partijen contacten over coproducties. Die kunnen dienen voor klassieke zenders of svod (streamingplatform, red.)." De DPG Media-topman wees op het succes van de Vlaams-Nederlandse reeks ‘Undercover’, die werd gemaakt voor Netflix maar ook op één te zien was.