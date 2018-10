VRT zet reisprogramma ‘Weg Zijn Wij’ stop KD

17 oktober 2018

07u59

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV ‘Weg Zijn Wij’, het Eén-programma waarin drie BV’s samen op uitstap gaan in Vlaanderen, wordt afgevoerd. “De zender moet keuzes maken”, klinkt het bij de VRT.

Het reisprogramma moest ‘Vlaanderen Vakantieland’ doen vergeten. Na 25 jaar trok de openbare omroep in 2015 immers de stekker uit het populaire format. “Er komt een goedkopere formule waardoor reizen en toerisme een plaats blijven krijgen bij Eén”, klonk het toen. Niet veel later werd ‘Weg Zijn Wij’ aangekondigd, waarbij drie Bekende Vlamingen elk een activiteit in Vlaanderen verzorgen. Iemand zorgde voor overnachting en een andere voor het culinaire aspect. De derde BV zorgde voor ontspanning met een originele activiteit.

Het programma bespaarde op enkele manieren. Zo waren er minder afleveringen en speelde alles zich in Vlaanderen af. De voorganger ‘Vlaanderen Vakantieland’ maakte ook geregeld een (duur) uitstapje naar het buitenland. Maar toch blijkt ook het alternatief nog te duur te zijn. Al wil Eén dat niet met zoveel woorden gezegd hebben.

“Om budgettaire redenen moeten we bij Eén al onze programma’s voortdurend streng tegen het licht houden”, zegt netmanager Olivier Goris in Het Nieuwsblad. “De tijd van “én, én” is voorbij, de middelen zijn beperkt. Dat betekent dat we meer dan ooit keuzes moeten maken. We stellen vast dat we met dertig afleveringen een mooie staalkaart hebben gebracht van wat Vlaanderen te bieden heeft.”

Ook de aanwezigheid van BV’s in het programma draagt bij aan de keuze om ‘Weg Zijn Wij’ te begraven. “Dertig afleveringen betekent ook dertig combinaties met telkens drie BV’s die chemie moeten opleveren. Het is niet evident om dat nog een paar seizoenen vol te houden.”

Fans van toeristisch Vlaanderen hoeven echter niet te wanhopen. De VRT drukt op het hart dat thema’s als reizen en toerisme nog genoeg aan bod zullen komen in ‘Iedereen Beroemd’ en ‘De Columbus’.