VRT-woordvoerder: "Bart De Pauw heeft tweemaal de kans gehad om te reageren op beschuldigingen" EB

In het praatprogramma 'De Afspraak' op Canvas verklaarde VRT-woordvoerder Bob Vermeir zopas dat de beslissing om met Bart De Pauw niet langer samen te werken gisteren in de namiddag is gevallen. Het verdict viel na enkele gesprekken met de televisiemaker.

"Er waren diverse meldingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag waardoor we het vertrouwen in Bart De Pauw niet langer konden behouden", zegt Bob Vermeir. "Meerdere mensen zijn hiermee naar de vertrouwensadviseur gestapt. Bart De Pauw heeft tweemaal de gelegenheid gekregen om op de aantijgingen te reageren. We hebben niet gereageerd op basis van geruchten, maar op concrete getuigenissen. Bart De Pauw heeft, in tegenstelling tot wat hij beweert, de sms'jes te zijnen laste kunnen lezen. We hebben niet gereageerd op basis van geruchten, maar op concrete getuigenissen".

"Gevallen van grensoverschrijdend gedrag nemen we ernstig, zeker als een persoon met een voorbeeldfunctie als Bart De Pauw ter sprake komt", aldus nog Vermeir. "We geven geen details over de inhoud van de meldingen. Dit uit respect voor alle betrokkenen. We steunen mensen die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag en moedigen hen aan om hiervan melding te doen bij onze preventie-adviseur."