VRT waarschuwt regering: "Vier fictiereeksen minder per jaar als besparingen aanhouden" TK

21 juni 2018

14u09

Bron: Belga 3 TV De VRT heeft de Vlaamse regering een ernstige waarschuwing gegeven. Als Vlaanderen blijft beknibbelen op de werkingsmiddelen, zullen er elk jaar vier fictiereeksen minder worden gemaakt en staat het sociaal akkoord met het personeel op de helling. Dat zei Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur, bij de bespreking van het jaarverslag in het parlement.

In 2015 ging bij de VRT een nieuw besparingstraject van start: de omroep moest op vraag van de regering 33,5 miljoen euro besparen tegen 2020. Dat werd onder meer gerealiseerd via een verdere afbouw van het personeelsbestand. Daarnaast besloot de regering om de werkingsmiddelen van de Vlaamse overheidsinstellingen niet te indexeren tot en met het einde van de legislatuur.

"Er werd een gewaarborgde financiering afgesproken in de beheersovereenkomst. Niettemin werd bovenop de besparing een niet-indexering toegepast op de werkingsmiddelen", aldus Luc Van den Brande in het parlement. "Het verhaal van bijkomende besparingen kan niet blijven duren. Een compensatie van de desindexering is noodzakelijk. Als die er niet komt, kunnen we een viertal fictiereeksen niet meer uitzenden. Een tweede gevolg is dat het sociaal akkoord op de helling zal komen."

Meer middelen

De openbare omroep geeft Vlaanderen twee keuzemogelijkheden: ofwel wordt er gestopt met beknibbelen, ofwel krijgt de omroep meer ruimte om zelf middelen te vergaren. De VRT doelt daarmee op het reclameplafond dat de afgelopen jaren systematisch werd overschreden, maar vanaf dit jaar gerespecteerd moet worden. De VRT gaat niet mee in de gedachtengang dat de omroep inkomsten van de commerciële zenders inpikt door meer reclame te werven. "Daar is tot op heden nog nooit een studie naar gedaan", aldus Van den Brande. De VRT wil onderzocht zien of de volledige markt mogelijk groter wordt als hij actiever wordt in de reclamewerving.

Meerderheidspartij Open Vld gelooft daar echter niet in. "Voor commerciële spelers kunnen de miljoenen die de VRT ophaalt een wezenlijk verschil betekenen", zegt parlementslid Lionel Bajart. "Mij bekruipt vaak het gevoel dat de VRT zich manifesteert in grijze zones waar hij niet noodzakelijk aanwezig moet zijn. Zo verkleint hij de speelruimte voor de commerciële spelers. Ik heb het dan over de reclame, maar ook over bijvoorbeeld de sportwebsite die vaak een clickbait-sfeertje oproept."

Voor CD&V mag een oplossing voor de financiële problemen hoe dan ook niet wegen op de begroting. "Dit kan eventueel wel worden bekeken in het overleg rond het reclameplafond van de omroep", aldus Karin Brouwers.

Reclame

Vlaams Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) wil niet doof blijven voor de financiële problemen van de VRT. "We zijn al een tijdje op de hoogte van dit probleem", reageert hij. "In de loop van de komende weken willen we binnen de Vlaamse regering met een oplossing komen."

Het reclameplafond van de omroep verhogen is voor de minister geen optie. "Maar wellicht zit er een oplossing in de relatie tussen de VRT en de VAR", aldus Gatz. De reclameregie werkt ook voor kleinere commerciële spelers, zoals de nog op te starten radiozender NRJ. Daarop kwam de jongste weken commentaar, net als op het geld dat via het jaarlijks dividend van de VAR naar de VRT stroomt. "Maar de VAR is een gezond bedrijf, en kan hier op korte termijn voor verlichting zorgen", vindt Gatz.

De minister wil niet raken aan het percentage dat de VRT verplicht moet besteden bij externe productiehuizen of aan het plafond op de personeelskosten.