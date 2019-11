VRT vreest dat Vlaamse fictie zal lijden onder besparingen MVO

08 november 2019

Als de besparingsplannen van de Vlaamse regering werkelijkheid worden, dan heeft de VRT naar eigen zeggen een groot probleem. Er zou dan meer sprake zijn van herhalingen op tv, en veel minder van nieuwe, kwaliteitsvolle Vlaamse fictie.

Dat zei VRT-kopstuk Paul Lembrechts tenminste, toen hij het parlement toesprak. “Het aanbod zal eronder lijden”, waarschuwde hij daar. “Onze dotatie is geen subsidie, het is een investeringsfonds om Vlaanderen sterker te maken op cultureel gebied.” Tegen het einde van de legislatuur zou er 44 miljoen euro bespaard moeten worden, een hele opgave. De prestigieuze Vlaamse fictiereeksen, zoals we in het verleden al ‘Tabula Rasa’ en ‘Beau Séjour’ hadden. De meeste recente VRT-reeks, ‘De Twaalf’ is zelfs al in het buitenland verkocht.

Maar de maak van zo’n eigen serie zou volgens Lembrechts tienduizenden euro’s kosten. Als men moet besparen zou men dus eerder buitenlandse reeksen gaan aankopen, omdat het dan maar om enkele duizenden euro’s gaat.