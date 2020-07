VRT start opnames van mysterieuze serie 'Onder vuur' Isabelle Deridder

30 juli 2020

06u19 0 TV Over enkele dagen start de VRT met coronaveilige opnames voor 'Onder vuur', een gloednieuw en mysterieus fictieproject voor Eén.

Wie er meespeelt in de reeks en wanneer ze zal worden uitgezonden, is nog een goed bewaard geheim. De openbare omroep wil slechts een klein tipje van de sluier oplichten. "De serie draait rond het reilen en zeilen van een brandweerkorps in Oostende", klinkt het. "Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met de stad Oostende en met de Tax Shelter van de Belgische overheid, die het project mee zullen financieren."