VRT-sportanker kop van jut op Twitter: "Ze lijkt wel Darth Vader" TDS

08u29

Bron: Twitter 0 rv TV VRT-sportanker Catherine Van Eylen was gisteren hot topic in de huiskamers en op Twitter. Reden? De outfit die ze droeg tijdens ' Het Journaal' van 19 uur liet niemand onberoerd.

Catherine Van Eylen droeg tijdens de uitzending een creatie van Y/Project, een Parijs merk van de Belgische ontwerper Glenn Martens. Maar volgens Twitteraars leek ze zo wel erg op Darth Vader uit de 'Star Wars'-films. Iemand anders vond de look dan weer pakken minder 'eng', en schreef dat Catherine "zo weggeplukt lijkt uit The Sound of Music."

Catherine Van Eylen lijkt zo weggeplukt uit The Sound of Music. 😊 #vrtnieuws de man onder de pet(@ HermerHerman) link

Op Twitter worden overigens geregeld grapjes gemaakt over de outfits van het sportanker:

Heeft Catherine Van Eylen het koud @vrtnws @een ❄️❄️❄️ JΞFF(@ Jeffvanrompaey) link

Blij om te zien dat de pyjama van Hugh Hefner een tweede leven krijgt in de kleerkast van Catherine Van Eylen.#vrtnws karolien vst(@ karovst) link