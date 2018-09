VRT schroeft terug: Journaal om 18u verdwijnt TDS

01 september 2018

09u33

Bron: HBVL Volgende week gaat het nieuwe tv-seizoen echt van start. Er staan voor de zenders heel wat nieuwe reeksen op het menu. Andere programma's verdwijnen dan weer, zoals 'Het Journaal' van 18u.

De uitzending duurde meestal een tiental minuten. 'Het Journaal' van 18u werd ingevoerd in de jaren 80, maar werd vanwege het WK in juni geschrapt. Er kwam een nieuw concept in de plaats: VRT NWS Update, een 140 secondenlang overzicht van het nieuws van de dag.

Hoewel het eerst tijdelijk was, blijft VRT NWS Update tijdens het nieuwe tv-seizoen gewoon doorlopen. VRT NWS Update vervangt tevens 'Het Journaal' van 20u op zaterdag op Canvas en zondag.