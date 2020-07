VRT schrapt aflevering van ‘F.C. De Kampioenen’ wegens racisme MVO

20 juli 2020

07u44

Bron: VRT NWS 0 TV VRT heeft beslist om een aflevering van ‘F.C. De Kampioenen’ niet meer uit te zenden vanwege racisme. Oudere programma’s worden tegenwoordig gescreend, en volgens de zender past de aflevering niet meer in de tijdsgeest van vandaag.

Het gaat om de aflevering ‘Kamer te huur’, waarin Pascale een kamer verhuurt aan gastpersonage Dieudonné, een man uit Kameroen. Haast de volledige aflevering bestaat uit racistische opmerkingen die aan hem gericht zijn. Zo noemt Boma hem een “negerke uit de brousse” en vond Pascale het opmerkelijk dat hij “ook met een mes at”. Om er nog een schepje bovenop te doen vraagt ze hem even later nog: “Ben jij nu minder zwart dan toen je in Afrika was?” Bovendien danst Pascale in een Afrikaanse jurk met fruit op haar hoofd. Allemaal dingen die vandaag niet meer door de beugel kunnen. De opnames stammen dan ook al van 18 jaar geleden.

“Het past niet meer in onze tijdsgeest”, aldus VRT woordvoerder Hans Van Goethem. Hij benadrukte dat programma’s tegenwoordig gescreend worden door een diversiteitsmedewerker voor ze worden heruitgezonden. “De aflevering zal niet meer op tv te zien zijn en ook op het online platform VRT NU is ze verwijderd.”



