VRT-reeks ‘Dertigers’ werd online meer dan 2 miljoen keer bekeken KD

18 februari 2019

17u36

Bron: VRT 0 TV De VRT-reeks ‘Dertigers’ blijkt een groot succes. Op het online platform VRT NU werden de afleveringen maar liefst 2.224.932 gestart. Op televisie was de reeks goed voor gemiddeld 668.509 kijkers. Ook ‘Over water’ en ‘Reizen Waes Europa’ scoren goed.

‘Reizen Waes’ telde gemiddeld 1.665.828 kijkers en had zo een marktaandeel van 55,7%. Een schot in de roos, volgens de VRT. Met gemiddeld 1.755.258 kijkers op tv, scoorde ook het derde seizoen van ‘Eigen Kweek’ heel goed. ‘Over water’, de reeks van Tom Lenaerts over drugssmokkel in de haven Antwerpen, haalde gemiddeld 1.172.160 kijkers. Na de eerste aflevering op tv, bood Eén de kijkers vanaf de kerstvakantie de kans om de integrale reeks op hun eigen tempo te bekijken via VRT NU. Ondertussen zijn er online al 841.481 starts voor de diverse afleveringen van ‘Over water’ geteld.