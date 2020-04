VRT reageert op klachten over racisme in ‘First Dates’: “Wij hadden die uitlatingen kunnen knippen, maar hebben dat bewust niet gedaan” TDS

06 april 2020

14u04 22 TV Is er sprake van racisme in ‘First Dates’, het VRT-programma waarin vrijgezellen elkaar tijdens een romantisch etentje beter leren kennen? Verschillende kijkers menen van wel. Omdat er inmiddels enkele klachten werden neergelegd over het programma, reageert de openbare omroep nu op de bezorgdheid van kijkers: “We tonen de samenleving zoals ze in werkelijkheid is, met een open geest, maar ook met kwesties die kunnen irriteren of shockeren.”

Het was een zekere Joke Druyts die het vuur aan de lont stak met een relaas op Facebook. “In tijden van Corona kijkt een mens al eens graag tv. Zo kwam ik gisteren terecht bij ‘First Dates’ op Eén”, begon ze haar bericht. “Wat ik daar zag, was te gek voor woorden. Openlijk racistische uitlatingen, zonder enige commentaar van Eén. Ik verwacht veel meer van onze openbare omroep, veel meer. Ik laat dit niet meer gebeuren, nooit, niet in het echte leven, maar ook niet op een televisiezender waar heel Vlaanderen naar kijkt. Mijn klacht bij VRT is ingediend. Wie doet er nog mee?”

In haar bericht deelde Joke ook enkele fragmenten uit het programma. Op de beelden is te zien hoe deelneemster Nathalie niet bepaald tevreden is met haar aangeduide date. “Amai, dan geven ze mij een Marokkaan”, zei ze. “Zuiders en groot, zei ik. Ik had om het even wie in mijn hoofd, maar ik had geen Marokkaan verwacht. Ik heb een beetje foute vooroordelen, ik zal het zo zeggen.” De deelneemster maakt vervolgens verschillende denigrerende opmerkingen, zoals “We gaan eens reclameren, dat zijn ze toch gewoon van Marokkanen” en “Denk je niet dat het met je eigen soort makkelijker is om een toekomst op te bouwen?”

‘Alsof wij superieur zijn’

Ook andere kijkers deelden hun ontsteltenis via de sociale media. Via Twitter deelde iemand een fragment uit de reeks, waarin te zien is hoe barman Bram aan zijn collega’s vraagt of zij “samen zouden kunnen zijn met iemand die donker getint is?” Patrick, de gastheer van ‘First Dates’, vond het duidelijk geestig: “Het is niet dat ik daar op val, nee”, lacht hij. “Ik ben wel al buiten Antwerpen geweest, hé. Ik heb ooit een Aziatische periode gehad.”

“Huh, VRT? Jullie zenden dit echt uit?”, reageert de boze kijker. “Praten over mensen van een andere origine alsof wij superieur zijn aan hen? Aziatische periode? Ça va me jullie fetisjen?” Haar tweet werd inmiddels meer dan 1.200 keer geliket en meer dan 200 keer gedeeld. En ook de oproep van kijker Joke werd intussen ruim 1.200 keer gedeeld, meer dan 1.600 mensen lieten tevens een verontwaardigde reactie achter.

Huh @VRT? Jullie zenden dit echt uit? Praten over mensen van een andere origine alsof wij superieur zijn aan hen? Aziatische periode? Cava me jullie fetisjen? pic.twitter.com/bsqffnB36Z vanilla:)(@ annaliviasm) link

Diversiteit

“In programma’s als ‘First Dates’ willen we heel verschillende mensen aan het woord laten, met diverse achtergronden en voorkeuren”, reageert VRT op de ontstane ophef. “We tonen zo de samenleving zoals ze in werkelijkheid is, met een open geest, maar ook met kwesties die kunnen irriteren of shockeren. Of op zijn minst controversieel of ongenuanceerd zijn. Want ook dat maakt deel uit van ons bestaan.”

Volgens de openbare omroep werd de ontmoeting tussen Nathalie en Choukri op voorhand grondig bekeken en zorgvuldig gewikt en gewogen. “Omdat wij, de makers en Eén, wel aanvoelden dat dit verhaal impact kon hebben en gevoelig kon liggen. Toch wilden we absoluut dit verhaal vertellen. Vooroordelen hebben en die ook uitspreken is iets waar we dagelijks mee te maken krijgen in onze samenleving.”

VRT erkent dat deelneemster Nathalie tijdens haar date inderdaad door vooroordelen werd geleid. “Ze is wantrouwig tegenover mannen van Marokkaanse origine en is daar bovendien erg open over”, klinkt het. “Wij als omroep hadden die uitlatingen kunnen weren, of wegknippen, of de date kunnen weggooien, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Om de eenvoudige reden dat het verloop en de afloop van de date ons als kijker uitdaagt. Tijdens het etentje zijn we getuige van een evolutie. Hoe langer deze mensen open met elkaar praten en naar mekaar luisteren, hoe positiever en harmonieuzer de verstandhouding wordt en hoe meer die boude vooroordelen gingen verdwijnen.”

Die evolutie wilden de makers hoe dan ook laten zien. “Zowel de man als de vrouw kaderen hun verhaal zelf, hij door rustig te blijven, te luisteren, vragen te stellen en geduldig en steeds respectvol antwoord te geven. Zij door zich open te stellen en op het einde toe te geven dat ze zich vergist heeft. Haar vooroordelen bleken onterecht. Nathalie zegt: ‘Ondanks mijn grove uitspraken over mijn vooroordelen, heeft hij me wel laten inzien dat niet iedereen hetzelfde is.’ Van de weeromstuit kiezen ze samen voor een tweede date. Deze boodschap wilden we de kijkers niet onthouden. Want dit verhaal stemt tot nadenken. Het heeft meerwaarde. Het verdiende dus om uitgezonden te worden.”

