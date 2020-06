VRT overweegt vervolg op ‘De Twaalf’ MVO

24 juni 2020

07u44

Bron: Nieuwsblad 0 TV Na het grote succes van assisenreeks ‘De Twaalf’ overweegt VRT het om een vervolg uit te brengen. Dat het eerste seizoen met Maaike Cafmeyer in de hoofdrol een gesloten einde had, maakt volgens hen niet uit.

Het project zit nog in de onderzoeksfase, zo verklaarde woordvoerder Hans Van Goethem in het Nieuwsblad. Het ontving al wel al 75.000 euro steungeld van het Vlaams Audiovisueel Fonds, zodat er een script geschreven kan worden. Het zou eventueel kunnen dat het tweede seizoen van ‘De Twaalf’ over een andere moordzaak gaat en dus ook een andere cast toegewezen krijgt. In het eerste seizoen kregen we immers al een uitspraak te horen. Scenarist Bert Van Dael gebruikte die tactiek al eerder in zijn reeks ‘Beau Sejour’.