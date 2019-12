VRT organiseert 'festivalletje' met 1.200 man voor Jambon Redactie

06 december 2019

00u00 0 TV Zowat 1.200 mensen hebben gisteren op het Martelaarsplein in Brussel deelgenomen aan de manifestatie van het VRT-personeel. Het was de apotheose van de Vuurwerk-week, waarbij de medewerkers van de openbare omroep, vakbonden, de culturele sector en middenveldorganisaties een week lang actievoerden tegen de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA).

In het zog van tal van bekende gezichten, zoals enkele acteurs van 'Thuis' (foto) , trok het personeel van de VRT in stoet van de Reyerslaan naar het kabinet van Jambon, waar twee podia stonden opgesteld. Marcel Vanthilt heette iedereen welkom op het 'festivalletje'. "De VRT is meer dan ooit nodig. Het is niet zomaar een overheidsbedrijf, maar een mediabedrijf dat goed presteert, waar men 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 werkt. De VRT is een huis voor iedereen, waar ook minderheden aan bod komen."