VRT opent haar archieven voor Dag van de klant

01 oktober 2018

15u58

Bron: VRT 0 TV De VRT doet op zaterdag 6 oktober opnieuw mee aan de Dag van de klant. Speciaal voor deze gelegenheid gooit het de deuren van haar archieven open voor het grote publiek.

Die rijke archieven vol schatten bevinden zich onder meer in de kelders onder het iconische VRT-gebouw in Brussel. Deze plek is normaal gezien niet toegankelijk, maar opent zaterdag dus voor even de deuren.

VRT-fans, kijkers en luisteraars, kunnen er terecht voor een speciale rondleiding die hen een unieke blik gunt achter de schermen van de openbare omroep.

"Zoals het voor de Dag van de klant past, worden de bezoekers zaterdag hartelijk onthaald met een aperitiefje en krijgen ze achteraf nog een verrassing uit het rijke VRT-archief mee", aldus de organisatoren.

Vooraf inschrijven is verplicht. Klik hier voor meer info en tickets.