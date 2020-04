VRT NWS stelt nieuwe hoofdredacteurs aan voor ‘Het Journaal’ en ‘Digitaal en Jong’ Redactie

Bron: Belga 1 TV De openbare omroep heeft twee nieuwe hoofdredacteurs van VRT NWS aangesteld. Dimitri Verbrugge wordt hoofdredacteur van ‘Het Journaal’ en Elke Jacobs wordt hoofdredacteur ‘Digitaal en Jong’. "Allebei hebben ze de afgelopen jaren bewezen dat ze goed weten wat nieuws is en hoe VRT NWS dat vertaalt in scherpe journalistiek en audiovisuele verhalen", benadrukt Liesbet Vrieleman, algemeen directeur Informatie.

De 35-jarige Verbrugge vervangt Inge Vrancken, die begin maart zelf besliste om te stoppen met haar functie als hoofdredacteur om opnieuw verslaggever te worden. Verbrugge startte in 2008 bij VRT NWS als redacteur bij het jongerennieuwsmagazine ‘Karrewiet’, waarna hij aan de slag ging als verslaggever voor ‘Het Journaal’. In 2012 werd hij eindredacteur van ‘Het Journaal’, vijf jaar later nam hij de leiding op zich van de redactie buitenland bij VRT NWS.

De 41-jarige Elke Jacobs werkt al 19 jaar voor de VRT. Ze begon als redacteur voor een aantal programma's van Eén, waarna ze als journalist aan het werk ging voor ‘Terzake’. Na enkele jaren maakte ze de overstap naar Studio Brussel waar ze werkte als redacteur, presentator en producer. Als contentverantwoordelijke bij Studio Brussel werkte ze mee aan het gedifferentieerde nieuws op Studio Brussel en MNM, dat ze vanaf 2012 zou leiden vanuit VRT NWS.

In die hoedanigheid zat ze mee aan de tekentafel van de grote vernieuwingsoperatie binnen de nieuwsdienst. In 2017 ging ze de themaredactie ‘Algemeen’ van VRT NWS leiden, en een jaar later de themaredactie ‘Maatschappij en Wetenschap’.