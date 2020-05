VRT NU pakt uit met oude favorieten uit de jaren ‘60 MVO

21 mei 2020

14u07 0 TV VRT haalt drie legendarische Vlaamse televisieseries waar in de jaren 60 massaal naar gekeken werd van onder het stof. Vanaf nu kan iedereen nostalgisch terugblikken en genieten van ‘Beschuldigde, sta op’ (1964 tot 1980), ‘Johan en de Alverman’ (1965) en ‘Magesien’ (1968 tot 1972) op VRT NU.

Die laatste wordt trouwens voor het eerst van onder het stof gehaald. ‘Magesien’ was het eerste satirische televisieprogramma op de Vlaamse televisie. De komische bijdragen werden geleverd door Walter Capiau, Jan Van Rompaey, Fred Janssen, Johny Voners, Luk Saffloer en Jan Vanderstraeten.

“Er zijn een paar elementen in mijn leven die me de stap hebben doen zetten naar rechtenstudies en nadien naar de advocatuur”, aldus advocaat en assisenpleiter Jef Vermassen in een reactie. “Eén daarvan was die reeks ‘Beschuldigde, sta op’. Daarin werd in die tijd nog gepleit door Mijnheer De Man, die advocaat was aan de balie van Brussel en die schitterend pleitte... Hij deed dat ook met hart en ziel. Daar zag je die gloed van een pleidooi en ook de impact van een pleidooi en dat sprak mij aan en ja, door ‘Beschuldigde, sta op’ onder meer heb ik de beslissing genomen om advocaat te worden.”