VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere gaat grote dansuitdaging aan in nieuw Canvas-programma KDL

21 februari 2018

09u24

In navolging van Thomas Vanderveken (36) die vorig jaar een aartsmoeilijk pianoconcerto van Grieg live tot een goed einde wilde brengen, gaat Hanne Decoutere (38) in 'Hanne Danst' nu een persoonlijke uitdaging aan. Het Journaalanker, met heel wat danservaring, zal een jaar lang alles op alles zetten om ballerina te worden.

De opnames van 'Hanne Danst' gaan donderdag van start en echt veel over haar uitdaging weet het Journaalanker nog niet, vertelde ze op Qmusic. "Ik zie mijn coach morgen voor het eerst en dan zal hij bepalen wat er allemaal mogelijk is. Het Ballet Vlaanderen heeft uiteindelijk het laatste woord. Als zij op het einde zeggen dat ik niet goed genoeg dans, zal ik niet mee dansen in hun voorstelling", klonk het.

Dansmicrobe

Decoutere is al sinds haar jeugd gebeten door de dansmicrobe. Tot haar 22ste danste ze intensief klassiek ballet maar toen ze nadien aan de slag ging bij de VRT en later ook twee kinderen kreeg, bleef er amper tijd over om te dansen. In 'Hanne Danst' zal ze nu dus proberen om een echte ballerina te worden. "Toen ik voor het eerst over dit project hoorde, moest ik een traantje wegpinken", zegt Decoutere. "Want hoe blij ik ook ben met mijn job bij de nieuwsdienst, klassiek ballet is en blijft mijn grote passie."

'Hanne danst' is de opvolger van 'Thomas speelt het hard', waarin presentator Thomas Vanderveken vorig jaar een jaar lang oefende op het aartsmoeilijke pianoconcerto van Edvard Grieg.

Just finished #balletclass #lovedancing #loveballet #worldballetday ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 05 okt 2017 om 20:10 CEST