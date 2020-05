VRT maakt programma over echtscheidingen DBJ

00u00 0 TV Dat datingprogramma's als 'Blind getrouwd' het goed doen, is duidelijk. Maar een tv-programma over echtscheidingen is er nog niet. Als het van de VRT afhangt, komt daar verandering in.

Het productiehuis Borgerhoff & Lamberigts ('The Sky is the Limit', 'Mij overkomt het niet') werkt volop aan een programma over scheidingen. Het project zit nog in een vroege researchfase, want de makers zijn nog op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen. Voor de titel van het nieuwe format en de mogelijke uitzenddatum is het dus nog te vroeg, laat de openbare omroep weten.