VRT maakt audio-fictie rond Karin van 'Thuis'

19 mei 2020

10u38

Door de coronacrisis liggen de opnames en uitzendingen van 'Thuis' voorlopig helemaal stil, maar gelukkig krijgen de fans binnenkort toch een update over een van de personages. Eén gaat vanaf volgende week maandag een audio-fictiereeks uitzenden rond Karin Baert - gespeeld door Kadèr Gürbüz.

Kadèr kondigde dat nieuws vanochtend aan op Radio 2. ‘Ik, Karin’ wordt een fictiereeks rond haar personage, maar dan in audiovorm. De podcast zal vanaf 25 mei te beluisteren zijn bij ‘De Madammen’ op Radio 2, of op de site van Eén.

Karin Baert, de advocate, ex van Tom, de moeder van Kobe en volgens velen dé feeks uit ‘Thuis’, liet in het afgelopen seizoen geen goede indruk na. Zo beleefde ze onder meer een slippertje met Dieter, de man van Nancy, en verstoorde ze het huwelijk van haar zoon Kobe. Toch kon ze op veel sympathie van de kijker rekenen. “Op dit begrip en medeleven van onze kijkers wilden we dieper ingaan,” verklaart ‘Thuis’-hoofdschrijver Stef Wouters. “We geven in deze audio-fictiereeks een unieke kijk in de ziel van een straffe vrouw - waarom is Karin wie ze is? Dat doen we in een moderne podcast waarbij we in het hoofd kruipen van de personages en de sluier oplichten van Karins leven.”

Naast Kadèr Gürbüz werken ook Ben Van Ostade (de intussen overleden Steven in ‘Thuis’), Sid Van Oerle (Kobe) en Tina Maerevoet (Paulien) mee aan deze nieuwe audio-fictiereeks. Gürbüz ziet het alvast helemaal zitten. “Ik heb Karin de voorbije weken serieus gemist! Hopelijk vinden de kijkers het fijn dat ze via ‘Ik, Karin’ toch van ‘Thuis’ kunnen blijven genieten nu het 25ste seizoen jammer genoeg vroeger moest stoppen. We hopen dat we zo het wachten tot na de zomer toch wat draaglijker kunnen maken. Ik had nooit kunnen denken dat ik nog met Ben als Steven zou samenwerken. Echt een ongelofelijk leuke verrassing dit! Je ziet maar: in een soap zijn er nooit zekerheden. Doden kunnen altijd terugkeren.”

Ook Van Ostade was blij dat hij terug mocht keren naar zijn personage. “Het is plezant om via deze audio-fictie terug te gaan naar het begin van Karin en Steven op de universiteit, waar hun prille verliefdheid ontstond en alle hartzeer die erbij hoorde. Steven stond eigenlijk op trouwen met Isabel en was helemaal verscheurd door de onmogelijke liefde. Ik vind het geweldig om nog eens in de huid te kruipen van die verliefde, jonge gast.”